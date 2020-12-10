Spot altında 1.850 dolar desteği kırıldı

ABD'de Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında yeni koronavirüs teşvik paketi konusunda hala bir uzlayşma sağlanamaması uluslararası piyasalarda altın fiyatını geriletti.



Spot altın fiyatı, bu sabah 1833,75 dolar seviyesine kadar düşüşün ardından şu sıralarda 1840,15 dolar seviyesinden işlem görüyor.



Analistler, 1.850 dolar desteğini aşağı kırmış olan spot alytın için ilk desteği 1.828 dolar olarak ifade ediyorlar ve buranın altına inilmesini fiyatı 1.807 dolara kadar çekebileceğini vurguluyorlar.



Yukarı harekette ise ilk direnç 1.858 dolar.

Yatırım Finansman Menkul Değerler tarafından hazırlanan teknik analizde, değerli metallerde gümüş fiyatlarının katılamadığı yükseliş hareketinin zayıf kaldığına işaret edildi. Analizde şu ifadeler yer aldı:



"Yeniden 1850 desteğinin altına gerileyen ons altında bir süre izlemede kalacağız. Piyasalardaki satış baskısı, gümüşün katılamadığı bir değerli metal hareketi altını da yeniden aşağı çekmiş durumda. Olası geri çekilmelerde 1795 - 1815 bölgesini alım tarafında değerlendirmek mümkün. Cari fiyatlarda ise izlemede kalacağız. Bugün ECB kararı var ve sonrasında Başkan'ın konuşmasını takip edeceğiz. Parite tarafında hareketlilik devam edebilir.



Dirençler 1850.00 1895.00 1915.00

Destekler 1815.00 1795.00 1765.00"