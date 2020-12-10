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Spot altında 1.850 dolar desteği kırıldı

ABD'de yeni teşvik paketi üzerinde uzlaşma sağlanamaması altın fiyatını geriletti ve 1.850 dolar desteği aşağı yönlü kırıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD'de Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında yeni koronavirüs teşvik paketi konusunda hala bir uzlayşma sağlanamaması uluslararası piyasalarda altın fiyatını geriletti.

Spot altın fiyatı, bu sabah 1833,75 dolar seviyesine kadar düşüşün ardından şu sıralarda 1840,15 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, 1.850 dolar desteğini aşağı kırmış olan spot alytın için ilk desteği 1.828 dolar olarak ifade ediyorlar ve buranın altına inilmesini fiyatı 1.807 dolara kadar çekebileceğini vurguluyorlar.

Yukarı harekette ise ilk direnç 1.858 dolar.

Yatırım Finansman Menkul Değerler tarafından hazırlanan teknik analizde, değerli metallerde gümüş fiyatlarının katılamadığı yükseliş hareketinin zayıf kaldığına işaret edildi. Analizde şu ifadeler yer aldı: 

"Yeniden 1850 desteğinin altına gerileyen ons altında bir süre  izlemede kalacağız. Piyasalardaki satış baskısı, gümüşün katılamadığı  bir değerli metal hareketi altını da yeniden aşağı çekmiş durumda.  Olası geri çekilmelerde 1795 - 1815 bölgesini alım tarafında  değerlendirmek mümkün. Cari fiyatlarda ise izlemede kalacağız. Bugün ECB kararı var ve sonrasında Başkan'ın konuşmasını takip edeceğiz. Parite tarafında hareketlilik devam edebilir.

Dirençler    1850.00    1895.00    1915.00
Destekler    1815.00    1795.00    1765.00"

 