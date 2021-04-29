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Türkiye, 'altın liginde' yerini korudu

Türkiye en yüksek altın rezervine sahip ülkeler arasında 512,6 ton ile 12'nci sıradaki yerini korudu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye en yüksek altın rezervine sahip ülkeler arasında yerini korudu. Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan rapora göre, Türkiye, bu yılın  ilk çeyrek döneminde 12'nci sırada yer aldı.

Dünya Altın Konseyinin(World Gold Council) raporuna göre, Türkiye'nin  altın rezervleri 512,6 ton olarak açıklandı.

ABD 8.133,5 ton rezervle ilk sıradaki yer alırken, Almanya 3.362,4 ton  ile ikinci sırada, IMF 2.814,0 ton ile üçüncü sırada bulunuyor. İlk üç  sırada bir önceki döneme göre değişiklik olmadı.


WGC verilerine göre, en büyük altın rezervine sahip 40 ülke şu şekilde  sıralandı:

Sıra     Ülke    (Ton)
------  ---------  -------
1       ABD        8.133,5
2       Almanya    3.362,4
3       IMF        2.814,0
4       İtalya     2.451,8
5       Fransa     2.436,3
6       Rusya      2.295,4
6       Çin        1.948,4
8       İsviçre    1.040,0
9       Japonya      846,0
10      Hindistan    695,3
11      Hollanda     612,5
12      Türkiye      512,6
13      ECB          504,8
14      Tayvan       423,6
15      Kazakistan   395,8
16      Portekiz     382,6
17      Özbekistan   355,8
18      S.Arabistan  323,1
19      İngiltere    310,3
20      Lübnan       286,8
21      İspanya      281,6
22      Avusturya    280,0
23      Polonya      228,7
24      Belçika      227,4
25      Cezayir      173,6
26      Filipinler   163,9
27      Venezuela    161,2
28      Tayland      154,0
29      Singapur     127,4
30      İsveç        125,7
31      G.Afrika     125,3
32      Meksika      119,9
33      Libya        116,6
34      Yunanistan   113,9
35      Güney Kore   104,4
36      Romanya      103,6
37      BIS          102,0
38      Irak          96,4
39      Macaristan    94,5
40      Mısır         80,4