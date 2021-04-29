Türkiye, 'altın liginde' yerini korudu

Türkiye en yüksek altın rezervine sahip ülkeler arasında yerini korudu. Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan rapora göre, Türkiye, bu yılın ilk çeyrek döneminde 12'nci sırada yer aldı.

Dünya Altın Konseyinin(World Gold Council) raporuna göre, Türkiye'nin altın rezervleri 512,6 ton olarak açıklandı.

ABD 8.133,5 ton rezervle ilk sıradaki yer alırken, Almanya 3.362,4 ton ile ikinci sırada, IMF 2.814,0 ton ile üçüncü sırada bulunuyor. İlk üç sırada bir önceki döneme göre değişiklik olmadı.



WGC verilerine göre, en büyük altın rezervine sahip 40 ülke şu şekilde sıralandı:

Sıra Ülke (Ton)

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1 ABD 8.133,5

2 Almanya 3.362,4

3 IMF 2.814,0

4 İtalya 2.451,8

5 Fransa 2.436,3

6 Rusya 2.295,4

6 Çin 1.948,4

8 İsviçre 1.040,0

9 Japonya 846,0

10 Hindistan 695,3

11 Hollanda 612,5

12 Türkiye 512,6

13 ECB 504,8

14 Tayvan 423,6

15 Kazakistan 395,8

16 Portekiz 382,6

17 Özbekistan 355,8

18 S.Arabistan 323,1

19 İngiltere 310,3

20 Lübnan 286,8

21 İspanya 281,6

22 Avusturya 280,0

23 Polonya 228,7

24 Belçika 227,4

25 Cezayir 173,6

26 Filipinler 163,9

27 Venezuela 161,2

28 Tayland 154,0

29 Singapur 127,4

30 İsveç 125,7

31 G.Afrika 125,3

32 Meksika 119,9

33 Libya 116,6

34 Yunanistan 113,9

35 Güney Kore 104,4

36 Romanya 103,6

37 BIS 102,0

38 Irak 96,4

39 Macaristan 94,5

40 Mısır 80,4