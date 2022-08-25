Türkiye'nin altın rezervleri 14 ayın zirvesine geldi

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, Türkiye'nin altın rezervleri Temmuz ayında artış gösterdi ve 14 ayın en yüksek seviyesine geldi.

IMF'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, bir önceki ay 22,71 milyon ons olan rezervler, Temmuz ayı sonunda 22,99 milyon onsa çıktı. Böylece 2021 yılı Mayıs ayındaki 23,22 milyon ons rakamından sonra en yüksek seviye görüldü.

IMF kayıtlarında Türkiye'nin altın rezervi geçen yılın sonunda 21,15 milyon ons olarak görülüyor. Böylece bu yıl rezervlerde 1,84 milyon ons artış yaşanmış oldu.