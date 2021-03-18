Uluslararası piyasalarda altın 2 haftanın en yüksek seviyesine yükseldi

Fed'in faizlerde ve tahvil alım hızında değişiklik yapmaması, FOMC üyelerinin 2023'e kadar faizi sıfıra yakın tutma duruşlarını teyit etmeleri uluslararası piyasalarda altın fiyatını bu sabah 2 haftanın en yüksek seviyesine taşıdı.



Spot altın fiyatı bu sabah 1 Mart'tan bu yana görülen en yüksek seviye olan 1.755,61 dolar seviyesine kadar çıktı. Şu sıralarda da düne göre yüzde 0,18 artışla 1.748,34 dolar civarında işlem görüyor.



Altın fiyatı için aşağı yönlü trendi değiştirecek çok somut bir gelişme olmadığını da ifade eden analistler, seyri ABD Doları'nın belirleyeceğine işaret ettiler. Analistler, Fed'in piyasaları yatıştırıcı ifadelerinin etkisini devam ettirmesi ve ABD Doları'nın zayıflamayı sürdürmesi halinde altın fiyatının 1.761-1.781 dolar aralığını test edebileceğini belirttiler.