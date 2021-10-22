Yatırımcının altından vazgeçmeye niyeti yok

Uluslararası piyasalarda altın fiyatı, ABD Doları'nın önde gelen para birimleri karşısında değer kaybetmesinden ve yatırımcıların yüksek enflasyonun öngörülenden uzun süre devam edeceği endişelerinden destek alıyor. Buna tedarik zinciri sorunlarına ilişkin endişelerde eklenince, güvenli liman metalinin cazibesini artırmasıyla spot altın 1.800 doların hemen altında fiyatlanmaya devam ediyor.

RJO Vadeli İşlemleri kıdemli piyasa stratejisti Bob Haberkorn, "Tedarik zincirinde küresel çapta yaşanan sıkışıklık ve enfl asyon sorunları nedeniyle hisse senetleri piyasasında yeni zirveler beklenemeyeceğini belirten Haberkorn, önümüzdeki birkaç ay boyunca altına girişlerin devam etmesini beklediklerini söylüyor. StoneX analisti Rhona O'Connell da, altının ons başına kilit önemdeki 1.800 dolar seviyesini aşması halinde yukarı yönlü hareketin sürmesinin beklenebileceğini belirtiyor. Özellikle dünyanın en büyük altın tüketicilerinden Hindistan'ın Diwali festivali döneminde artan talep ve Çin'de talebin yeniden istikrar kazanmasıyla altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket beklediklerini ifade ediyor.

3-6 aylık dönemde yükseliş beklentisi korunuyor

Altın piyasası 1.800 doların altında kalsa da, stagfl asyon etkisi nedeniyle yatırımcının altından vazgeçmeye niyetli olmadığı belirtiliyor. birçok analist önümüzdeki 3 ila 6 aylık dönemde altın fiyatlarının belirgin bir yükselme yaşayacağını tahmin ediyor. Analistler, altının bulunduğu seviyelerde yatırımcılara alım fırsatı sunduğunu söylüyor. Yükselen enfl asyon baskısına karşın Fed’in yakın bir dönemde faiz oranlarını artıracağı beklentisi altında güçlü bir hareketi engelliyor. Yüksek enfl asyonun baharda da devam etmesi halinde Fed'in faiz artırımını öne çekebileceği ifadeleri altında yukarı hareketi sınırlandırıyor. Bununla birlikte yükselen enflasyonun aynı zamanda stagflasyon tehdidini beraberinde getirmesi sebebiyle altının hala çok çekici bir yatırım aracı olduğu belirtiliyor. Altında kısa vadede yükselişlerin sürmesi halinde yukarıda izlenecek seviyeler 1.803 ve 1.815 dolar. Olası geri çekilmelerde ise 1.763 ve 1.738 dolar seviyesinin destek oluşturabileceği belirtiliyor.

Rusya 128 milyar dolarlık altın tutuyor

Son yıllarda döviz rezervini çeşitlendirme hamlesi kapsamında en fazla altın alımı yapan merkez bankaları arasında yer alan Rusya Merkez Bankası verilerine göre ülkenin altın rezervi 1 Ekim itibariyle 73.9 milyon ons oldu. Rusya elindeki altın rezervinin parasal karşılığı ise 128.66 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Rusya rezervindeki altın miktarını son 3 yılda 2.036 tondan yaklaşık 2.300 tona yükseltti.