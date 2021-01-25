Zayıf dolar spot altın fiyatlarına destek veriyor

ABD Doları'nda zayıflık ve ABD'nin 1,9 trilyon dolarlık yeni teşvik paketine yönelik beklentiler uluslararası piy,asalarda altın fiyatına destek veriyor.

Bu sabah Dolar Endeksi yüzde 0,1 kayıpla 90,15 seviyesinden işlem görüyor.

Spot altın fiyatı 1860,07 dolar seviyesine kadar yükselişin ardından şu sıralarda Cuma gününe göre yatay bir seyir ile 1854,01 dolar seviyesinden işlem görüyor.



Analistler, Kongre'nin Cumhuriyetçi üyelerinin Biden'in 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki teşvik paketinin önüne bazı engeller çıkaracakları yönünde sinyaller alındığını ve bunun teşvik paketinin hızı, zamanlaması konusunda şüpheler ortaya çıkardığına da işaret ediyorlar.



Analistlern, 1845-1840 dolar aralığının üzerinde kalındıkça 1870-1180 dolar bandının hedeflenmeye devam edileceğini vurguluyorlar.



Piyasalarda bu hafta gözler Fed'in 26-27 Ocak'ta yapacağı FOMC toplantısında olacak.