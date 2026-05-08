Altınay Savunma'dan dev ihracat sözleşmesi

Altınay Savunma (ALTNY) Nijerya ile devasa bir ihracat sözleşmesi imzaladı.

SAHA EXPO 2026 fuarında Türkiye savunma sanayii için önemli bir gelişme yaşandı. Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY), bağlı ortaklığı Dasal Havacılık Teknolojileri üzerinden Afrika pazarına yönelik bir adım attı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan yapılan açıklama ile Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. tarafından paylaşılan bilgilere göre, Nijerya merkezli bir yatırım şirketiyle kapsamlı bir tedarik sözleşmesi yapıldı.

Nijerya pazarına devasa hava aracı sevkiyatı

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Dasal Havacılık Teknolojileri, NIGUS International Investment Limited ile tarihi bir anlaşmaya imza attı. Sözleşme kapsamında 100.000 adet Mikon kamikaze insansız hava aracı tedarik edilmesi kararlaştırıldı.

Sevkiyat listesinde sadece kamikaze araçlar değil, aynı zamanda lojistik ve keşif amaçlı gelişmiş sistemler de yer aldı. Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. bu ihracat hamlesiyle Afrika kıtasındaki pazar payını ciddi oranda artırmayı hedefledi.

Anlaşmanın detaylarına göre 200 adet Falcon R556 ve 100 adet Puhu kargo İHA sistemi de Nijerya'ya gönderilecek ürünler arasında bulundu. Teslimatların taraflar arasında belirlenecek takvim doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlandı. Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. yetkilileri, bu iş birliğinin ciroya ve şirketin global marka değerine olumlu yansıyacağını öngördü. Özellikle Mikon sistemlerinin sahadaki başarısı, bu ölçekteki bir siparişin alınmasında temel etken oldu. Şirket, bu büyük çaplı üretim süreci için gerekli planlamaları tamamladığını bildirdi.

Savunma sanayiinde yerel montaj ve teknoloji ortaklığı

Yapılan sözleşme sadece bir ürün satışı olmanın ötesinde, teknolojik iş birliğini de kapsayacak şekilde tasarlandı. Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın çerçeve tedarik, yerel montaj ve şartlı teknoloji transferi unsurlarını içerdiği belirtildi. Bu yaklaşım, Nijerya'da yerel bir üretim altyapısının kurulmasına destek verilmesi anlamına geldi. Türk savunma sanayii firmalarının son yıllarda uyguladığı teknoloji paylaşımı stratejisi, bu projeyle yeni bir boyuta taşındı. Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. bu modelle uzun vadeli bir servis ve bakım ağı kurmayı da garantiledi.

Yerel montaj süreci, ürünlerin bölgedeki sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla stratejik bir hamle olarak değerlendirildi. Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. iştiraki Dasal, bu süreçte teknik destek ve eğitim faaliyetlerini de üstlendi. İhracat faaliyetlerinin sürekliliği açısından bu tür teknoloji transferi maddeleri büyük önem taşıyor.

Altınay grubunun havacılık vizyonu ve geçmiş başarıları

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş'nin. temelleri 1994 yılına dayanan bir teknoloji birikiminin üzerinde yükseldi. Şirket geçmişte Türkiye'nin ilk endüstriyel robotlarını geliştirerek otomasyon ve robotik alanında öncü bir rol üstlenmişti. Savunma sanayiine geçiş sürecinde ise mühimmat bırakma sistemleri, iniş takımları ve hareket kontrol sistemleri gibi kritik bileşenlerde uzmanlaşmıştı.

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. bu tecrübesini Dasal Havacılık bünyesinde hava platformlarına aktararak drone teknolojilerinde uzmanlaştı. Dasal, 2020 yılında ASELSAN ile yapılan ortaklık sayesinde gücünü daha da artırmıştı.

Geçmiş yıllarda çeşitli uluslararası fuarlarda sergilenen yerli platformlar, bugün alınan devasa siparişlerin temelini oluşturmuştu. Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. halka arz sürecinden sonra yatırım kapasitesini genişleterek üretim tesislerini modernize etmişti.

Şirket, sahip olduğu dikey kalkış yapabilen ağır yük İHA sistemleriyle dünyada sayılı üretici arasına girmeyi başarmıştı. Bugün gelinen noktada 100.000 adetlik kamikaze İHA hedefi, şirketin üretim kapasitesini de ortaya koydu.