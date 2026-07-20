Altınay Savunma’da sipariş stoku 334 milyon dolara çıktı

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Altınay Savunma’nın bağlı ortaklığı TAAC Havacılık, yurt içindeki bir müşteriyle kritik havacılık ekipmanlarının tedariki için 134,1 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Anlaşmayla grubun sipariş stoku 334 milyon dolara yükseldi.

Altınay Savunma Teknolojileri (ALTNY), bağlı ortaklığı TAAC Havacılık Teknolojileri’nin yurt içindeki müşterisiyle kritik havacılık ekipmanlarının tedarikine yönelik sözleşme imzaladığını duyurdu.

KDV hariç sözleşme bedeli 134 milyon 104 bin 420 dolar olarak açıklandı. Müşterinin unvanı paylaşılmadı.

Sipariş stoku 334 milyon dolar

Şirketin KAP’a gönderdiği bildirimde, iş ilişkisinin aynı gün başlamasının öngörüldüğü belirtildi.

Yeni sözleşmeyle Altınay Savunma Grubu’nun güncel sipariş stoku 334 milyon dolara ulaştı. Şirket, anlaşmanın ciroya olumlu katkı sağlamasını bekliyor.