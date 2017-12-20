Altında artışın 2018'de de sürmesi bekleniyor

20 Aralık 2017

Altının gram fiyatı, 2017'ye 130 lira seviyelerinde başlamasının ardından jeopolitik riskler, dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle rekor üstüne rekor kırarak 165,5 liraya kadar yükseldi.

Yılbaşından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 19 getiri sağlayan gram altında, yükselişin gelecek yıl da devam etmesi bekleniyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, gram altının gelecek yıl en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olmaya devam edeceğini, fiyatının 2018'de 181 liraya kadar çıkabileceğini bildirdi.

Memiş, ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan savaş riskinin ortadan kalkmadığını belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump, kendisine olan siyasi destek azaldıkça Kuzey Kore'ye karşı yeni tehdit açıklamaları ya da askeri müdahale yapabilir. Trump'ın başkanlığının tehlikeye girmesi savaş riskini artıran nedenlerden biri olabilir." ifadelerini kullandı.

Trump'ın, İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanımasının jeopolitik riskleri artırdığını ve Orta Doğu'da tansiyonun tekrar yükselmesine neden olduğunu ifade eden Memiş, ilerleyen zamanlarda İsrail, İran, ABD, Suriye, Rusya ve Türkiye'nin tavrının bölgede tansiyonu artırmaya devam edebileceğini söyledi.

Memiş, 2018'in ikinci çeyreğinde ABD ve Avrupa'da enflasyon rakamlarında yükseliş beklediklerini ifade ederek, "AB'de negatif faizin sona ermesi küresel ekonomileri olumsuz yönde etkiler. Merkez bankalarının parasal genişlemeye son vermesi 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesine neden olabilir. Özellikle euro/dolar paritesinde toparlanma isteği görebiliriz. Bu durum altının ons fiyatına olumlu yönde destek verebilir." şeklinde konuştu.

Gram altın fiyatı 156 liraya çıktı

"Finansal piyasalar zorlu geçebilir"

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke borsalarında sert satışlar yaşanması, Bitcoin gibi sanal paraların çökmesi, savaş ve siyasi riskler gibi nedenlerle 2018'in finansal piyasalar için zorlu geçebileceğini vurgulayan Memiş, söz konusu gelişmelerin yatırımcıların altın talebinin artmasına neden olacağını söyledi.

Altının ons fiyatının kademeli olarak yükseliş trendine girebileceğini, ons altının 1.240 dolar seviyesinin altına sarkması halinde alımlar olabileceğini, gelecek yıl için ise ons altında 1.500 dolar seviyelerinin görülebileceğini ifade eden Memiş, "Altının gram fiyatı ise ons fiyatından aldığı destekle yükseliş trendine girebilir. Altının, 2018 yılında yatırımcısına en çok kazandıracak emtia olacağını düşünüyorum. Gelecek yıl altının gram fiyatının 148 lira seviyesini dip, 181 lira seviyesini zirve olarak takip edeceğini belirtmek isterim." diye konuştu.

"2018 için ons altın beklentileri yukarı yönlü"

Alnus Yatırım Araştırma Uzmanı Vahap Taştan da 2018'in gram altının fiyatı için daha iyi geçeceğini, hem ons bazında gelinen seviyelerin hem de dolar/TL'de beklenen trend hareketlerinin altının gram fiyatında 2018'in daha parlak olduğuna işaret ettiğini söyledi.

Taştan, altın fiyatların için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2018'de alacağı kararların önemli olduğunu vurgulayarak, "Jeopolitik risklerin gerilemesi, Avrupa'da politik risklerin azalması, ABD'de Donald Trump belirsizliğinin azalması, son günlerde altına olan talebi önemli ölçüde aşağıya çekti. 2018, küresel merkez bankalarının enflasyon beklentilerini karşılamayabilir. Bunun da altını canlandıracağını düşünebiliriz." ifadelerini kullandı.

Enflasyon olmayan bir ekonomide Fed ya da Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) sıkılaştırıcı bir adıma gitmesinin beklenemeyeceğini, sıkılaşmayan ekonomideki fazla paranın ya hisse senetlerine ya da altına gidebileceğini belirten Taştan, 2018 için ons altın beklentilerinin yukarı yönlü olduğunu söyledi.

Taştan, "2018'de gram altının yukarı yönlü hareketini koruyacağını söyleyebiliriz." dedi.

"ABD'de enflasyon verileri altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacak"

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu ise gram altın fiyatlarını belirleyen iki ana faktör bulunduğunu, bunlardan birincisinin ons altın fiyatı, diğerinin ise dolar kuru olduğunu belirterek, "Bu nedenle altının gram fiyatında tahminde bulunmak güç. Gelecek yıl zaman zaman gram altında, hem ons altın hem kur etkisiyle yeniden 163 lira seviyelerine doğru ataklar görebileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Turşucu, gelecek yıl ABD'de enflasyon verileri ve Fed'in faiz artırımına yönelik vereceği sinyallerin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını, doların dünyada güçlenmesi durumunda altının ons fiyatının düşeceğini, doların gevşemesi durumunda ise altın ons fiyatında yükselişlerin yaşanacağını kaydetti.

Mevcut durumda ons altının çok güçlü olmadığını, Fed'in 2018'deki 3 faiz artırım beklentisinin ons altın üzerinde baskı yarattığını ifade eden Turşucu, ons altının 1.300 dolar seviyelerini geçmekte başarısız kaldığını söyledi.

Turşucu, "2018 yılında doların güçlü bir seyir izlemesini bekliyorum. Ancak bu güçlü seyir çok agresif bir şekilde değil, kademeli bir şekilde olabilir. Yine de bu durum ons altın üzerinde baskı yaratmaya devam edebilir. Yıl içerisinde dolardaki güçlenmeye bağlı olarak altının ons fiyatında 1.210 dolar seviyelerine doğru düşüşler görebiliriz ancak bu seviyeler alım için fırsat yaratabilir. Yıl içerisinde dolardaki dalgalanmaya bağlı olarak da 1.300 dolar seviyelerine doğru çıkışlar satış fırsatı verebilir." şeklinde konuştu.