Altında barış rüzgarı! Fiyat iki haftanın zirvesinde Altın kaç TL oldu? Altın artacak mı, değerlenecek mi?

Altın fiyatları, ABD ile İran arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik beklentilerin güçlenmesi ve doların zayıflamasının etkisiyle yükselişini üçüncü işlem gününe taşıdı.

Değerli metal böylelikle son iki haftanın en yüksek seviyesine yükseldi.

Spot altın, TSİ 13.47 itibarıyla yüzde 0,9 artışla ons başına 4 bin 745,74 dolardan işlem gördü. Haziran vadeli altın kontratları ise yüzde 1 yükselişle 4 bin 742,90 dolara çıktı.

Altın fiyatları, çarşamba günü Orta Doğu'daki gerilimin azalabileceğine yönelik beklentilerle petrol fiyatlarında görülen sert düşüşün ardından yüzde 3'ün üzerinde değer kazanmıştı.

Bu yükseliş, mart ayı sonundan bu yana en güçlü günlük artış olarak kaydedildi.

ABD-İran görüşmeleri piyasaların odağında

Piyasalarda, ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslar yakından izleniyor.

İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik yeni ABD teklifini değerlendirdiği belirtilirken, ABD Başkanı Donald Trump anlaşma sağlanamaması halinde yeniden saldırı düzenlenebileceği mesajını vermişti.

Haberlere göre Washington ve Tahran yönetimleri, kalıcı barış görüşmelerini yeniden başlatmak amacıyla arabulucular eşliğinde 14 maddelik bir çerçeve metin üzerinde çalışıyor.

The Wall Street Journal, görüşmelerin gelecek hafta Pakistan'da başlamasının beklendiğini yazdı.

Trump ise Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Tahran ile son 24 saatte yürütülen görüşmelerin “çok iyi” geçtiğini söyledi. CNN de İran'ın ABD teklifine ilişkin yanıtını perşembe günü arabuluculara iletmesinin beklendiğini aktardı.