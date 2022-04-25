Altında Fed baskısı devam ediyor

Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve merkez bankalarının para politikalarında beklenenden daha şahin adımlar atacağına ilişkin endişelerle baskı sürüyor.

Emtia fiyatlarında artan jeopolitik risklere karşın dolar endeksindeki güçlenmenin sürmesi ile satış baskısının sürdüğü gözlenirken, geçen hafta yüzde 2,1 değer kaybeden altının ons fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başladı ve 1.915 dolar seviyesine geriledi.

Geçen hafta, ABD başta olmak üzere dünya genelinde açıklanan şirket bilançolarının olumlu bir tablo çizmesine karşın, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında gerilimin artarak devam etmesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen şahin açıklamalar risk iştahının azalmasına neden oldu.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, 75 baz puanlık faiz artışının daha önce yapıldığını ve bunun dünyanın sonu olmadığını belirtti. Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer banka yetkilileri ise Bullard'ın "75 baz puanlık artırım" ifadesini net bir şekilde teyit etmese de yaptıkları açıklamalarla şahin tarafta yer aldı.

Açıklamalar sonrası tahvil piyasalarında bankanın mayıs, temmuz ve eylül toplantılarında 50'şer, haziranda ise 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği fiyatlanmaya başladı.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi cuma günü yüzde 3'ü aşarak 3 yılın zirvesini test etmesinin ardından yeni haftanın başlangıcında yüzde 2,88 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi ise 101 seviyesini aştı.

Emtia fiyatlarında artan jeopolitik risklere karşın dolar endeksindeki güçlenmenin sürmesi ile satış baskısının sürdüğü gözlenirken, Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta yüzde 4,7 azalışla 105,6 dolardan kapanmasının ardından bugün de 103 doların altına indi.