Altında güvenli liman talebi güçleniyor! ANZ'den çarpıcı öngörü

Artan jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin, bu yıl altın piyasasında fiyatlamaları belirleyen ana unsurlar arasında yer alması bekleniyor. Uzmanlar, söz konusu ortamın altını hem güvenli liman hem de portföy çeşitlendirme aracı olarak öne çıkardığına dikkat çekiyor.

ANZ analistleri, küresel risklerin arttığı mevcut tabloda merkez bankaları ve yatırımcıların rezervlerini çeşitlendirme eğiliminin güçlendiğini belirterek, "Jeopolitik istikrarsızlık, rezervlerin altınla çeşitlendirilmesi için güçlü bir gerekçe sunuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan ABD'de federal savcıların Fed Başkanı Jerome Powell hakkında cezai soruşturma başlatmasının ardından, ABD Merkez Bankası'nın bağımsızlığına yönelik endişeler yeniden gündeme geldi. Analistler, bu sürecin ABD varlıklarına olan güven üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade ediyor.

Aşağı yönlü riskler de gündemde

ANZ, yılın ikinci yarısında altın fiyatının ons başına 5.000 doların üzerine çıkabileceğini öngörürken, ABD ekonomisinin beklenenden güçlü seyretmesi, Fed'in daha şahin bir duruş sergilemesi ve jeopolitik tansiyonun düşmesi halinde aşağı yönlü risklerin de gündeme gelebileceğine işaret etti.