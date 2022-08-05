Altında 'istihdam' düşüşü

ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası altında kayıp hızlandı.

ABD'de tarım dışı istihdam, Temmuz ayında 528 bin ile beklentilerin iki katından fazla geldi.

Ons altın, verinin açıklanmasıyla birlikte yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti. 1790 dolardan işlem göre ons altın, 1770 dolar civarına kadar geriledi.

Gram altın, yüzde 1 kayıpla 1034 liradan 1023 liraya kadar inerken; Dolar/TL, 17.98'e kadar yükseldi ancak kalıcı olamadı.

Öte yandan Dolar endeksi, 0,747 artarak 106,470 seviyesine çıktı. ABD 10 yıllıkları ise yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.