Altında talep devam ediyor

ABD'de bugün açıklanacak enflasyon rakamları öncesinde uluslararası piyasalarda altına olan talep devam ediyor.

Fed'in para politikasında daha agresif olacağı mesajları gelmeye devam etse de yatırımcılar enflasyona karşı bir korunma, güvenli liman olarak gördükleri altına ilgi göstermeyi sürdürüyorlar.

Uluslararası piyasada spot altın fiyatı dün 1968,91 dolar/ons ile son 1 ayın en yüksek seviyesinin test edilmesinin ardından gerilese de bu sabah düne göre yüzde 0,21 artışla 1957 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece 1975 dolar/ons seviyesine doğrn bir atak beklenebileceğini ifade ediyorlar. Aşağı hareketlerde destek noktaları 1941 ve 1924 dolar/ons.

Bugün piyasa ABD enflasyon rakamlarının yanı sıra Almanya nihai enflasyon, İngiltere ILO işsizilk ve Almanya ZEW cari koşullar ve ekonomik beklenti endekslerini takip edecek.