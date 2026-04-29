Altında talep patladı, yeni rekor geldi! 7 çeyreğin en yüksek seviyesi

Türkiye'de altın talebi yılın ilk çeyreğinde dikkat çeken bir artış kaydetti.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, külçe ve sikke altına yönelik talep yıllık bazda yüzde 29 yükselerek 26,1 tona ulaştı. Bu miktar, son yedi çeyreğin en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.

Talebin parasal karşılığına bakıldığında ise ilk çeyrekte rekor düzey görüldü. Verilere göre, aynı dönemde ons altın ortalama 4 bin 872 dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu fiyat üzerinden yapılan hesaplamaya göre Türkiye'nin külçe ve sikke altın talebi yaklaşık 4,5 milyar dolar oldu.

Küresel talepte de artış

Altına yönelik ilginin sadece Türkiye ile sınırlı kalmadığı, küresel ölçekte de benzer bir eğilimin öne çıktığı görüldü. Dünya Altın Konseyi'nin raporuna göre 2026'nın ilk çeyreğinde küresel altın talebi parasal değer bazında yüzde 74 artarak 193 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı.

Külçe ve sikke talebi, tarihsel olarak en güçlü ikinci çeyrek performansını sergilerken, toplam talep OTC işlemler dahil yüzde 2 artışla 1.231 tona çıktı.

Yatırım talebinde Asya etkisi

Altın fiyatlarındaki keskin yükseliş, toplam talep değerinin yıllık bazda yüzde 74 artışla 193 milyar dolara fırlamasını sağladı.

Fiziksel yatırım talebi (külçe ve sikke) yıllık yüzde 42 artışla 474 ton olarak gerçekleşti ve tüm zamanların en iyi ikinci çeyrek performansı oldu. Bu talebin ana yürütücüsü Asyalı yatırımcılar oldu.

Altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) ise ilk çeyrekte 62 tonluk giriş kaydedildi. Ancak mart ayında ABD fonlarından yaşanan çıkışlar, 230 tonluk girişin yaşandığı geçen yılın aynı dönemine göre daha sınırlı kalmasına yol açtı.

Merkez bankaları alımlarını sürdürdü

Merkez bankaları, çeyrek içinde artan satışlara rağmen net alıcı konumunu korudu. Bu kapsamda, yıllık bazda yüzde 3 artışla toplam 244 ton altın alımı gerçekleştirildi.

Mücevher talebi geriledi, teknoloji talebi arttı

Yüksek altın fiyatları mücevher talebinde hacim bazında yüzde 23'lük daralmaya neden olurken, toplam harcama tutarı yüzde 31 arttı. Öte yandan teknoloji sektöründe altın kullanımı yüzde 1 artışla 82 tona yükseldi. Bu artışta yapay zeka yatırımlarının etkili olduğu belirtildi.