Altında uzun bir ralli başlayabilir

01 Nisan 2020

Hilal SARI

Küresel piyasaların çalkantılar yaşadığı şubat ayında ciddi düşüşler kaydetmiş olan altın, uzmanlara göre yatırımcıların riskten kaçış tavırlarının devam etmesi nedeniyle yeni yükselişler yaşayacak, belki de bir kaç yıl sürecek bir ralliye girecek. Goldman Sachs, şubat ayında yayınladığı emtia görünüm raporunda, hazine tahvilleri ve hisselerde yaşanan kötü performans nedeniyle altının salgın ilk çeyrekte kontrol altına alınırsa 1,750 dolara, salgın ikinci çeyreğe kaydığı takdirde 1,850 dolara doğru gideceğini belirtiyor. Goldman Sachs, merkez bankası ve hükümetlerin politika kararlarının da bu hareketin yönü üzerinde etkili olacağını ekliyor. Goldman Sachs stratejisti Jeffrey Currie ise 23 Mart’ta yayınladığı notta geçtiğimiz haftalarda yaşanan düşüşün likiditede yaşanan sorunlardan kaynaklandığını belirtiyor ve ‘altında uzun süreli bir ralli beklemek için nedenler olduğunu’ söylüyor.

Şirketlerin yavaşladığı ya da durma noktasına geldiği birkaç haftalık dönemde artan nakit ihtiyacı nedeniyle tüm varlık türlerinde dolar elde etmek için gerçekleşen satışlar nedeniyle düşüşler görüldü. Dün de altın yüzde 1,4 düşüşle 1,619 dolara kadar geriledi.

Kanada merkezli yatırım bankası TD Securities de altında ‘çok-yıllı ralli’ bekliyor. Önceki gün yayınlanan banka notunda salgın endişelerinin altın fiyatlarını doğrudan etkilendiğine dikkat çekilerek “Bu haftasonu itibariyle ABD Merkez Bankası (Fed) 1 trilyon dolardan fazla hazine tahvili almış olacak. Bu da önümüzdeki dönemde altında işlem olacağını barizleştiriyor” değerlendirmesi yapıldı. Banka dünya genelinde merkez bankalarının enflasyonun yükselmesine muhtemelen izin vereceğini, bunun da sarı metalin ‘çok yıllı bir ralli’ yaşamasının temelini hazırladığını belirtiyor. Dünyadaki fiziksel altın stoğuna ulaşmak konusunda da bazı engellerin yaşanması, fiyatların yükseleceği görüşlerini destekliyor. İngiltere, İsviçre ve ABD’de merkez bankalarında çalışanların hareketini kısıtlayan önlemler var. Öte yandan dünyada çıkartılan tüm altının yüzde 70’ini rafine eden İsviçre rafinerileri de sosyal mesafe uygulamaları kapsamında üretimi durdurduğu ikinci haftasında.