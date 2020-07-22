Altın/gümüş makası daralıyor

22 Temmuz 2020

HİLAL SARI

Riskten kaçış hem altın hem de gümüşü yükseltmeye devam ediyor, ancak tarihteki trendin aksine COVID-19 pandemisi süresince gümüş altını sollamaya başladı. Mart ayında 124 düzeyine kadar yükselen altın/gümüş oranı, dün TSİ 17:30 itibariyle 86,96 düzeyine kadar geriledi. Analistler bu makasın gelecek dönemde daha da daralacağını öngörüyor.

Sadece temmuzda yüzde 8,5'ten fazla yükselen gümüş, marttaki tip düzeyinden yüzde 70'in üzerinde yükseliş kaydetti. COMEX gümüş dün TSİ 17:30 itibariyle yüzde 6 yükselişle 21,63 dolar/ons düzeyini, spot gümüş yüzde 5'in üzerinde yükselerek 21 doların üzerine çıktı. Gümüş en son Temmuz 2016'ta 21,04 dolar/ons düzeyini görmüştü. Uzmanların yükselişin süreceğini öngördüğü altın da dün yükseliş zeminini güçlendirdi. COMEX altın dün yüzde 1,3 yükselişle TSİ öğleden sonraki işlemlerde 1.843,80 dolar/ons düzeyine kadar yükselirken, bu yıl yüzde 20'nin üzerinde yükselen ve 1.800 dolar direncini kıran spot altının onsu yüzde 1'in üzerinde yükselişle TSİ 15:40'ta 1.841,65 dolara kadar çıktı.

Çin altından çok gümüşe yarıyor



İki değerli metal de riskten kaçan hisse ve tahvil yatırımcısının önemli alternatifleri arasında yer alıyor. Tahvil getirilerinin rekor düşük düzeylerde seyretmesi ve büyük merkez bankalarının ve ekonomilerin dev teşvik paketleri - enflasyon görünümünü ileride bozacağı ihtimaliyle - iki metalin de cazibesini artırıyor. Ancak geçmiş yıllarda alışılmış trendin tersine, ekonomilerin yeniden açılması sürecinde gümüşteki yükseliş altından hızlı oldu. Gümüş uzun yıllar altının arkasından geldi ve COVID-19 pandemisinin pik noktası mart ayında altın-gümüş makasında tarihi rekor düzeyler görüldü. IG Markets analisti Kyle Rodda gümüşün son aylardaki seyri için “Gümüş altını sollamaya başladı” diyor. Gümüş hem değerli metallere olan talep hem de sanayideki kademeli iyileşmeden destek buluyor, elektronikten güneş panellerine birçok endüstriyel uygulama alanı olması değerli metali altından daha çok destekliyor. Çin fabrikalarının yeniden açılması da gümüşe altından daha çok yarıyor.

Gümüş ve altın öngörülerini yükselttiler

Reuters'ın 42 analist ve traderla gerçekleştirdiği ve dün yayımladığı anket hem gümüş hem altın için 2021'e doğru yükselişin devam edeceği beklentisinin hayli güçlü olduğunu gösteriyor. Katılımcıların 2020 için ortalama gümüş öngörüsü 17,50 dolar/ons olurken, 2021 için öngörülen ortalama 20,03 dolar ons'a yükseldi. Altın fiyatı öngörüsü bu yıl için ortalama 1,713 dolar ons (nisan öngörüsünde 1,639 dolar yıllık ortalama öngörülüyordu). 2021'de ise altının ortalama fiyatının 1,800 dolar/ons olması öngörülüyor. Nisan anketinde 2021 için öngörülen ortalama 1,655 dolardı.

Gümüş madencileri ETF'si bu yıl %30 yükseldi

Commerzbank analistleri dün yayımladıkları notta “Gümüş aylardır yatırımcılar nezdinde altına göre daha popüler” diyerek gümüş destekli takas fonlarına girişlere atıfta bulundu. FactSet verilerine göre geçen ay iShares Silver Trust fonuna yaklaşık 675 milyon dolar giriş gerçekleşti. Gümüş madencilerinin hisselerinin yer aldığı Global X Silver Miners ETF'si de bu yıl yüzde 30 yükseldi.

Gümüş iyileşme konusunda daha kırılgan ve volatil

Endüstriyel kullanımı nedeniyle ekonomik yavaşlamada uzmanlar gümüşün aşağı yönlü riskinin altından daha fazla olduğunu da belirtiyor. Bağımsız analist Ross Norman, Reuters'a verdiği demeçte “Fiyatlara en büyük risk Çin'in talebinin yavaşlaması olur” diyor. Fastmarkets'ten analist James Moore ise “Gümüş çeşitli kullanım alanları ve yeşil enerji uygulamalarındaki kullanımına bağlı olarak uzun vadede altınla arasındaki makası kapatmaya başlayacak” değerlendirmesini yapıyor. Bazı uzmanlar ise gereğinden fazla iyimser fiyatlanan aşı gelişmeleri gibi haberlerin gümüşü çok yükseltmesi halinde riskin de artabileceğine işaret ediyor.

‘2021'de altında 2.000 üzeri rekorlar'



StoneX analisti Rhona O'Connel virüs ve küresel ekonomiye ilişkin belirsizlik ne kadar artarsa altında da o kadar boğa piyasası görüleceğini belirterek "Fiyatlar 2021'de 2.000 dolar üzeri rekor düzeyler görebilir" diyor. UBS Analisti Giovanni Staunovo'ya göre "Altın yeni mali teşviklerle ilişkili tartışmalardan da destek buluyor." Önceki gün ABD'de Cumhuriyetçi Kongre üyeleri 1 trilyon dolarlık daha ekonomik destek paketi üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. FXTM analisti Lukman Otunuga ise "Altın piyasalardaki mod iyimserleşmiş olsa da dolardaki zayıflıktan da güç alıyor" değerlendirmesini yapıyor. Dolar dün diğer para birimleri karşısında yüzde 0,1 düşüşle dört aydan fazla bir sürenin en düşük düzeyine geriledi.

Altın yatırımcısı Schiff: Hisse çılgınlığındansa gümüş



Schiffgold.com kurucusu ünlü altın yatırımcısı Peter Schiff, hisselerdeki yükselişin reelden kopuk olduğuna işaret ederek düşük kazançlar, hızla artan bütçe açıkları ve toplumsal huzurluklara paralel hisselerin çok yüksek fiyatlandığını belirterek "Akıllı para altın ve gümüş hissesi almaktır" diyor. Schiff Model Y'nin fiyatını düşürdüğü halde Tesla hissesinin yüzde 12'lerde yükseldiğine de atıfta bulunarak Twitter paylaşımında "Bu çılgınlığın bir parçası olmaktansa yatırımcılar gümüş almalı" diyor.