Altını yastık altında tutanın yıllık kaybı 15.5 milyar TL

UFUK KORCAN

Türkiye’de vatandaşların vazgeçilmez yatırım araçlarından biri de altın. Öyle ki vatandaşların yastık altında tuttukları altınların miktarının 5 bin ton civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu altınların değeri ise yaklaşık 300 milyar dolara denk geliyor.

Vatandaşların bankalarda tuttukları döviz hesaplarının toplam büyüklüğünün 230 milyar dolar olduğu düşünüldüğünde ne kadar büyük bir kaynağı ifade ettiği anlaşılıyor.

Bu ‘atıl’ kaynağın sisteme dahil edilmesi için son yıllarda bankacılık sektörü tarafında önemli adımlar atıldı. Son 10 yılda gelişen altın bankacılığı sayesinde sisteme 100 tondan fazla altın dahil oldu.

Faizden yararlanabilirsiniz

Yastık altında tutulan altınlardan sadece altında yaşanan değer artışı kadar kazanç sağlanabiliyor. Ancak yastık altındaki altınını bankaların altın hesaplarına yatıranlar hem altında yaşanacak olası değer artışından faydalanıyor hem de bankadaki altınlarıyla ek getiri elde edebiliyor. Bugün bankalar 1-6 ay vadeli altın hesaplarını ortalama yüzde 0.5 faiz veriyor.

Bu oran 6 ay-1 yıllık dönemler için yüzde 0.8’e çıkıyor. Dolayısıyla yastık altında tutulan yaklaşık 5 bin ton altın eğer bankalarda altın hesaplarında tutulsaydı altın yatırımcıları 1 yılda toplam 18.2 milyar TL faiz geliri elde edebilecekti. Faiz tutarı üzerinden yüzde 15 oranında stopaj kesintisi de hesaba katıldığında net getiri kaybı net 15.5 milyar TL.

Güvence kapsamında

Bankalar altın hesabı için genellikle minimum 10 gram limiti uyguluyor. Bu da yaklaşık 4 bin 500 TL’lik bir rakama denk geliyor. Bankalardaki altınlar ayrıca Tasarruf Mevduatı Sigortası kapsamında. Yani 150 bin TL’ye kadar olan altınlarınız devlet garantisinde.

Ayrıca bankalara yatırılan altınlar için çalışma veya kaybolma riski de ortadan kalkmış oluyor. Sosyal medyada yastık altındaki altınların sisteme dahil edilmesine yönelik ‘marjinal’ yorumlara denk gelebilirsiniz. Bu noktada şunu belirtmekte yarar var. Altınlarınız bankalarda güven altında.

Dolarda 7.90 seviyesine dikkat!

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell, çoğu Fed üyesinin 2024 yılı öncesinde faiz artırımı beklemediğini söylemesinin ardından gelişmekte olan ülke paralarında bir miktar değerlenme oldu. İçeride ise Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yakından takip edildi. Merkez Bankası beklendiği gibi faizlerde bir değişikliğe gitmedi. Gelecek açıklamalara bağlı olarak dolar/ TL’nin 7.90 seviyelerini test edebileceği düşünülüyor. Olası yükselişlerde 8.14 ve 8.25 sıralı dirençler olarak izlenebilir.

Kuyumcular aracılığıyla sisteme katılım

İstanbul Altın Rafinerisi (İAR), yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik geliştirdiği Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi (KADSİS), vatandaşların altınlarını sisteme dahil etmesine yardımcı oluyor. KADSİS, elinizdeki altınları proje kapsamında anlaşma sağlanan kuyumcular aracılığıyla haftanın her günü banka hesabınıza kolayca ve güvenle aktarmanızı sağlayan bir sistem. Altınlarını kuyumcular aracılığıyla sisteme dahil edip faiz getirisinden yararlanmak isteyenler, bu kuyumcuların listesine KADSİS’in internet sitesinden ulaşabilir.

Altında kritik noktalar nerede?

Yaklaşık 2 haftadır 450-461 TL aralığında hareket eden gram altının teknik olarak 450.19 TL seviyesinin altına inmesi halinde 440.33 TL seviyesindeki desteğine kadar geri çekilebileceği söyleniyor. 461 TL’nin aşılması halinde 474.69 ve 485.51 TL seviyeleri direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Hem altının ons fiyatı hem de dolar kuru ile hesaplanan gram altında, bu iki değişkendeki hareketler fiyatlar üzerinde etkili olacak. Altın fiyatı da sürece paralel seyir izleyebilir. Uluslararası piyasalarda 1.800 doların altında işlem gören altının ons fiyatı için kısa vadeli destek noktaları 1.733 ve 1.724 dolar seviyesinde. 1.744 ve 1.755 dolar seviyeleri ise direnç noktaları.