Altının gramı 320 lirayı geçti

21 Şubat 2020

Küresel piyasalarda, koronavirüs olumsuz etkileriyle artan riskten kaçış eğilimi, 'güvenli liman' olarak nitelendirilen altın fiyatlarındaki yükselişi desteklemeye devam ediyor. Koronavirüs salgınında İran, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerde de ölümlerin görülmesi salgının dünyaya yayılması yönünde endişeleri daha da artırıyor.

Altın onsu 1625 doların üzerinde gördü

Dünkü fiyatlamalarda son 7 yılın en yüksek seviyelerine ulaşan altının ons fiyatı, bugün bu seviyeleri daha yukarıya taşıdı. Altının ons fiyatı bir hafta içerisinde 1550 dolar seviyelerinden 1625 doların üzerine yükseldi. Saat 08:10 itibarıyla altının ons fiyatı 1626 dolardan işlem görüyor.

Gram altın 320 TL'yi geçti



Küresel anlamda altın fiyatlardaki artışa yurt içinde dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketler de eklenince Kapalıçarşı altın fiyatlarında yeni rekorlar getiriyor.

Tarihi seviyelerini güncellemeye devam eden gram altının fiyatı bugünkü işlemlerde 322 liraya dayandı. Çeyrek altın 518 liradan satılıyor. 1 Cumhuriyet altını ise 2160 TL.

Borsaya 114.500'den tepki geldi