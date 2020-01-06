Altının gramı rekor kırdı!

06 Ocak 2020

İran’ın ABD'ye karşı misillemede bulunacağı beklentisi ve Ortadoğu’da yükselen jeopolitik riskler, TL varlıklar üzerinde de negatif fiyatlamalara neden oluyor. Risk almak istemeyen yatırımcılar 'güvenli liman' arayışına girerken, altının onsu 1.587 dolarla Nisan 2013’ten bu yana en yüksek seviyesini test etti. Altının gramı ise 304 liraya kadar çıkarak yeni rekor kırdı.

Brent petrol 70 doların üzerinde

Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 70,19 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 69,50 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 68,60 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,3 artışla 70,19 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,30 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 70,45 ile 70,86 dolar aralığının direnç, 70,04 ile 69,63 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Dolar/TL sakin

Son dönemdeki hızlı yükselişi sonrası yataya dönen dolar/TL, yeni haftaya sakin başladı. Saat 09:30 itibarıyla dolar/TL kuru, geçen cuma günkü kapanış seviyeleri olan 5,9740 liradan güne başladı. Aynı dakikalarda euro/TL ise 6,6680'den işlem görüyor. İngiliz Sterlini 7,8140 lira seviyelerinde.

Borsa İstanbul yüzde 1 ekside başladı



