Altının kilogram fiyatı gün sonunda yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı gün içinde 6 milyon 724 bin liraya kadar yükselirken, gün sonunda yüzde 0,5 artışla 6 milyon 680 bin liraya ulaştı. Altın piyasasında işlem hacmi yaklaşık 8 milyar liraya yaklaşırken, tüm metallerde toplam işlem hacmi 8,1 milyar liranın üzerine çıktı.
Standart altının kilogram fiyatı, gün içinde en düşük 6 milyon 650 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 724 bin lira seviyesini gördü.
Altında yüzde 0,5'lik yükseliş
Standart altının kilogram fiyatı önceki işlem gününü 6 milyon 648 bin 600 liradan tamamlamıştı.
Altın piyasasında işlem hacmi 8 milyar liraya yaklaştı
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 999 milyon 314 bin 226,51 lira olurken, işlem miktarı 1199,36 kilogram olarak gerçekleşti.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 110 milyon 31 bin 598,31 lira seviyesinde kaydedildi.
En fazla işlem yapan kurumlar belli oldu
Altın borsasında gün içinde en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar; Dünya Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ve Ahlatcı Metal Rafineri olarak sıralandı.