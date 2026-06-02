Altının kilogram fiyatı gün sonunda yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı yükseliş kaydetti.

Standart altının kilogram fiyatı, gün içinde en düşük 6 milyon 650 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 724 bin lira seviyesini gördü.

Altında yüzde 0,5'lik yükseliş

Altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,5 değer kazanarak 6 milyon 680 bin liraya ulaştı.

Standart altının kilogram fiyatı önceki işlem gününü 6 milyon 648 bin 600 liradan tamamlamıştı.

Altın piyasasında işlem hacmi 8 milyar liraya yaklaştı

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 999 milyon 314 bin 226,51 lira olurken, işlem miktarı 1199,36 kilogram olarak gerçekleşti.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 110 milyon 31 bin 598,31 lira seviyesinde kaydedildi.

En fazla işlem yapan kurumlar belli oldu

Altın borsasında gün içinde en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar; Dünya Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ve Ahlatcı Metal Rafineri olarak sıralandı.