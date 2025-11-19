Altının kilogram fiyatı günün sonunda yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 825 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 780 bin lira, en yüksek 5 milyon 825 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,6 artışla 5 milyon 825 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 735 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 185 milyon 691 bin 342,08 lira, işlem miktarı ise 1076,59 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 371 milyon 375 bin 206,11 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Atanur Kuyumculuk ile Golden Global Yatırım Bankası olarak sıralandı.

Altının bugün gerçekleşen kilogram fiyatı işlemlerine ilişkin veriler şöyle: