Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 637 bin 100 liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 580 bin lira, en yüksek 6 milyon 652 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 artışla 6 milyon 637 bin 100 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 606 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 797 milyon 348 bin 244,91 lira, işlem miktarı ise 1485,54 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 808 milyon 668 bin 654,47 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ile EHG Yetkili Müessese olarak sıralandı.