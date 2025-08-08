Altının kilogramı haftayı 4 milyon 430 bin liradan tamamladı
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününü 4 milyon 430 bin liradan tamamladı.
Gün içinde en düşük 4 milyon 410 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 460 bin lira seviyesini gören standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artış gösterdi. Dün günü 4 milyon 425 bin liradan kapatan altın, böylece haftayı sınırlı bir yükselişle bitirdi.
KMKTP verilerine göre, altında toplam işlem hacmi 2 milyar 448 milyon 258 bin 651,94 lira, işlem miktarı ise 551,90 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 767 milyon 838 bin 53,90 lira olarak kayıtlara geçti.
Altın borsasında günün en fazla işlem yapan kurumları; Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, NM Global Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ve AG Kıymetli Madenler oldu.