Altının ons fiyatı 1.900 doları aştı

24 Temmuz 2020

DÜNYA ONLINE

Koronavirüs salgını ve ABD-Çİn gerilimi gibi piyasalarda belirsizliği destekleyen gelişmelerle birlikte artan güvenli liman arayışı, altın başta olmak üzere emtia fiyatlarını her geçen gün yükseltmeye devam ediyor. Salgının etkilerini hissettirmeye başladığı mart ayının ortalarında 1.460 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı, o seviyelerden başladığı yükselişini bugün 1.900 doların üzerine taşıdı.

9 yılın zirvesinde seyreden altının ons fiyatı, bugün saat 16:00 sularında psikolojik sınır olan 1.900 doları aştı. 1.905 dolara kadar yükselen altının ons fiyatında tüm zamanların en yüksek seviyesi 1.921 dolarla 2011 yılının eylül ayında görülmüştü.

Altın bugün neden yükseldi?



ABD-Çin arasındaki gerginliğin tırmanması, koronavirüs vakalarının artmaya devam etmesinin ABD'nin ekonomik toparlanmasına yönelik endişeler ortaya çıkarması altın fiyatına destek veren faktörler oldu.



Spot altın fiyatında hafta başından bu yana yaşanan değer artışı yüzde 5'i aştı.

Gram altın 421 lira ile rekor seviyelerde



Benzer yükselişler yurt içi piyasada da yaşanıyor. Altının gramı 421 lira ile tarihi seviyelerde seyrederken çeyrek altın 689 liradan; Cumhuriyet altını ise 2.829 liradan satılıyor.