Alüminyum fiyatları 3 yılın zirvesine çıktı

Alüminyumun ton başına fiyatı, Londra Metal Borsası'nda 3 bin 225 dolarla Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Baz metaller, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi, Çin kaynaklı talebin sürmesi, tarife kaynaklı endişeler ve arzın talebi karşılayamayacağına yönelik tahminler ve dolara olan talebin düşük seyretmesiyle yıla güçlü bir başlangıç yaptı.

Madenlerde üretim aksaklıkları ve madenlerin üretimde hedef düşürmeleri de baz metal fiyatlarını yukarı yönlü etkiliyor. Geçen yıl madenlerin üretim artışı çok düşük seviyelerde kalırken, üretimde bu yıl da sınırlı artış olacağı öngörülüyor.

Özellikle bakırda görülen ralli de diğer baz metallerdeki yükselişte etkili oldu.

Bu gelişmelerle alüminyumun ton başına fiyatı, Londra Metal Borsası'nda 3 bin 225 dolarla Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra 3 bin 186 dolarda dengelendi.

2025 yılını 2 bin 995,50 dolardan tamamlayan alüminyumun ton fiyatı bu yılın 15 gününde yüzde 6,4 değer kazandı.

Bu arada, fiyatlar Nisan 2022'de 3 bin 530 doları görmüştü.

Alüminyum, inşaat, otomotiv ve ambalaj sektörlerinde geniş kullanım alanı buluyor. Küresel ekonomik toparlanma beklentileri fiyatları destekliyor. Alüminyum artık yeşil enerjinin de merkezinde bulunuyor. Güneş panellerinden rüzgar türbinlerine, elektrikli araçlardan bataryalara kadar alüminyuma ihtiyaç duyuluyor.

Yapay zeka yatırımlarının, veri merkezleri, enerji şebekeleri ve elektronik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin taleplerinin artması da alüminyumda ralli olmasını sağladı.

Çin'deki toparlanma beklentisi fiyatları destekliyor

Çin hükümetinin ülke ekonomisini destekleyecek adımlar atılacağına yönelik öngörüler de fiyatlardaki yükselişte etkili oluyor.

Çin'de yetkililerin deflasyonist baskıları hafifletmek için metallerdeki üretim kapasitesini azaltma çabaları da alüminyum fiyatlarını yukarı yönlü etkiliyor.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 2026 yılının piyasalarda özellikle faiz indirimi beklentileriyle başladığını belirtti.

Bu sene içerisinde Fed Başkanı Jerome Powell'ın değişeceğini, yerine ABD Başkanı Donald Trump'ın atayacağı bir Fed Başkanı geleceğini vurgulayan Ergezen, bunun da daha fazla faiz indirim beklentisine neden olduğunu ifade etti.

Ergezen, bu durumun ekonomilerde toparlanmayla birlikte emtia talebini artırmasının beklendiğini dile getirdi.

Özellikle Çin tarafında büyüme beklendiğini kaydeden Ergezen, "Dolayısıyla Çin tarafında büyüme ve toparlanma beklenince alüminyum da en başta talep edilen ürünlerden bir tanesi oluyor. Çünkü bu ürün otomotiv dahil, beyaz eşya dahil birçok alanda kullanılan ürünlerden bir tanesi. Bu yüzden de o tarafta da talep artışı bekleniyor. Yani aslında alüminyum fiyatlarındaki toparlanmanın en büyük sebebi bu diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Çin ekonomisinin kendi iç teşviklerini 2026 yılında devam ettireceğini belirten Ergezen, bunun iç piyasada talep canlanması beklentisini beraberinde getirdiğini anlattı.

Ergezen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küresel piyasalarda özellikle yılın ikinci yarısında toparlanma olması bekleniyor. Bunun da talebi artırması bekleniyor. Bunun için önceden yavaş yavaş şirketlerin pozisyonlanmaya başladığını görüyoruz. İleri vadeli işlemlerde alımların arttığını, hacimlerin arttığını görüyoruz. Burada muhtemelen teslimatlarda da artışları görüyor olacağız."

Yaptırımlar ve tarifeler alüminyum fiyatlarında yükselişe neden oluyor

Ergezen, alüminyum üreticisi ülkelere bakıldığı zaman bunların başında Çin ve Rusya'nın geldiğini anımsattı.

Rusya'nın zaten yaptırımlar altında olduğunu ve diğer tarafta da Çin olduğunu söyleyen Ergezen, şunları kaydetti:

"Tarifeler konusundaki endişeler, dolar endeksindeki gerileme keza burada gene alüminyum fiyatlarını bir miktar yukarıya çekiyor. Diğer taraftan baktığımız zaman alüminyum tüketicisi ülkelerin içerisinde veya ithalatçısı ülkelerin içerisinde ABD başta yer alıyor, Japonya yer alıyor. Burada da toparlanma beklentisinin etkili olduğunu söylememiz mümkün. Faiz indirimleri, enflasyon endişeleri, ekonomilerde toparlanma beklentisi, kısıtlı da olsa tarifelerin etkisi, dolar endeksindeki değer kaybı, Çin'in iç teşvikleri, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve arz tarafındaki endişeler genel olarak alüminyum fiyatlarının yukarı doğru yönelmesine yol açtı."