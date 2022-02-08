Alüminyum fiyatları, tedarik endişeleri ile 4 ayın zirvesine çıktı

Londra'da alüminyum fiyatları, stokların düşmesinin yanı sıra Çin'in Baise kentindeki koronavirüs kısıtlamalarının, alümina taşımacılığını vuracağı endişesi ile artış yaşadı.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli alüminyum kontratı, 3 bin 172 dolar ile 19 Ekim'den beri en yüksek seviyeye çıktıktan sonra TSİ 05.50'de yüzde 1,2 artışla 3.170 dolar/tondan işlem gördü.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Mart vadeli alüminyum kontratı, yüzde 1,4 artarak 22.465 yuan/tona (3.534 dolar) çıktı. Erken işlemlerde kontrat, 22.615 yuan ile 22 Ekim'den beri en yüksek seviyeye ulaştı.

Alüminyum fiyatlarının yükselmesinde stoklar, Baise'deki nakliye sorunlarının yanı sıra Ukrayna'daki gerginlik de etkili oldu.

LME'de bakır yüzde 0,4 artarak 9.812 dolar/tondan, nikel düşerek 23.270 doalr/tondan, kurşun yüzde 0,3 artarak 2.203 dolar/tondan, çinko yüzde 0,4 artarak 3.640,5 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,1 artarak 42.985 dolar/tondan işlem gördü.