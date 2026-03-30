Alüminyumda sert ralli! Stoklar 20 yılın en düşüğünde

Orta Doğu'daki gerilim, küresel alüminyum piyasasında yeni bir risk dalgasını beraberinde getirdi.

İran'ın bölgedeki büyük izabe tesislerine yönelik saldırılarının ardından arz güvenliğine ilişkin endişeler artarken, fiyatlarda hızlı yükseliş gözlendi.

Kritik tesislerde hasar

Bölgenin önde gelen üreticilerinden Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Global Aluminium (EGA), Abu Dabi'deki tesisinde "önemli hasar" oluştuğunu duyurdu. Bahreyn merkezli üretici Alba da tesislerindeki hasarın boyutunu değerlendirdiklerini açıkladı.

Küresel alüminyum üretiminin yaklaşık yüzde 9'unu karşılayan Orta Doğu'daki bu tesislerde yaşanabilecek uzun süreli kesintilerin, piyasada ciddi arz sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor.

Bölgedeki üreticiler, saldırılar öncesinde de Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamalar nedeniyle hammadde temininde zorluk yaşıyordu. Son gelişmelerin bu süreci daha da ağırlaştırdığı ve üretim üzerinde baskı oluşturduğu ifade ediliyor.

Stoklar son 20 yılın en düşüğünde

Piyasa verilerine göre küresel alüminyum stoklarının son 20 yılın en düşük seviyelerine gerilediği belirtiliyor. Bu durum, arz tarafındaki olası aksaklıkların fiyatlar üzerindeki etkisini artırıyor.

Goldman Sachs analistleri, ikinci çeyrekte yaklaşık 900 bin tonluk arz açığı oluşabileceğini ve mevcut stokların yalnızca 45 günlük tüketimi karşılayabileceğini öngörüyor.

Fiyatlarda sert yükseliş

Londra Metal Borsası'nda (LME) alüminyumun ton fiyatı 3.428 dolara kadar yükseldi. Avrupa'da alüminyum bilet primlerinin savaşın başlangıcından bu yana yüzde 63 arttığı kaydedildi.

Spot fiyatların vadeli fiyatların üzerine çıkması (backwardation) ise fiziksel arzın sıkıştığına işaret eden önemli bir gösterge olarak 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Üretici hisseleri yükseldi

Arz daralması beklentisi, bölge dışındaki üreticilerin hisselerine de yansıdı. Avustralya merkezli South32'nin hisseleri yüzde 8,2 değer kazanırken, Aluminum Corp of China hisselerinde yaklaşık yüzde 9'luk artış görüldü.