Amazon için 6 milyar dolarlık eşik

ABD merkezli teknoloji devi Amazon, sanayi ve malzeme teknolojileri şirketi 3M ile veri merkezlerine yönelik stratejik işbirliğini genişletti. Şirketlerin 19 Ekim'de imzaladığı ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) bildirilen anlaşma, Amazon'a önümüzdeki yedi yıl içerisinde 3M hisselerini belirli koşullarla satın alma hakkı tanıyor. Anlaşmanın temelinde yapay zekâ veri merkezlerinde kullanılan optik bağlantı sistemleri ve diğer altyapı ürünleri bulunuyor.

3M'nin açıklamasına göre Amazon, anlaşma kapsamında 3 milyon 162 bin 15 adet hisseyi satın alma hakkına sahip olabilecek. Hisse başına kullanım fiyatı 164,89 dolar olarak belirlenirken hakların kazanılması, ürün alımlarının belirli seviyelere ulaşmasına ve başka ticari hedeflerin gerçekleştirilmesine bağlandı.

Anlaşmadaki 6 milyar dolarlık tutar, Amazon'un bugün gerçekleştirdiği bir ödeme veya kesinleşmiş satın alma taahhüdü anlamına gelmiyor. Bu rakam, belirli hisse haklarının tamamen kazanılması için yedi yıllık dönemde ulaşılması öngörülen kümülatif ürün alımı eşiğini ifade ediyor. Dolayısıyla ticari ilişkinin gerçek büyüklüğü, önümüzdeki yıllarda yapılacak alımların miktarına bağlı olarak şekillenecek.

3,16 milyon hisse için yedi yıllık plan

SEC'e sunulan belgeye göre Amazon'a tanınan hisse satın alma haklarının yüzde 85'i, optik bağlantı ve veri merkezi ürünlerine ilişkin ödemelere bağlı olarak kazanılacak. Bu bölümdeki hakların tamamının kullanılabilir hâle gelmesi için kümülatif ürün alımlarının 6 milyar dolara ulaşması gerekiyor. Kalan yüzde 15'lik bölüm ise anlaşmada tanımlanan diğer gelişmelere ve ticari hedeflere bağlanmış durumda.

Amazon'un bu hisseleri satın alabilmesi için yalnızca ilgili koşulların gerçekleşmesi yeterli olmayacak; şirketin ayrıca belirlenen kullanım fiyatını ödemesi gerekecek. Hisse başına 164,89 dolarlık fiyat üzerinden hesaplandığında, bütün hakların kullanılması hâlinde yaklaşık 521,4 milyon dolarlık bir hisse satın alma işlemi ortaya çıkabilecek. Ancak bu tutarın tamamının gerçekleşeceği yönünde kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

Düzenleme, Amazon'un teknoloji altyapısı için önemli ürünler sağlayan şirketlerle uzun vadeli ticari ilişkiler kurarken aynı zamanda bu şirketlerin hisselerine yatırım yapabilmesine imkân tanıyor. 3M açısından ise anlaşma, yapay zekâ veri merkezlerine yönelik ürünlerin satışını büyütmek için önemli bir fırsat oluşturuyor. Bununla birlikte Amazon'un mevcut aşamada 3M'nin 3,16 milyon hissesini satın aldığı veya şirketin ortağı hâline geldiği sonucuna varmak doğru değil.

3M CEO'su William Brown, 20 Ekim'deki bilanço değerlendirmesinde anlaşmanın uzun süredir üzerinde çalışılan önemli bir ticari ilişki olduğunu belirtti. Brown, Amazon'un özellikle optik bağlantı teknolojilerinin yanı sıra veri merkezlerinde kullanılabilecek diğer malzeme çözümlerine de ilgi gösterdiğini aktardı. Şirket yönetimi, anlaşmanın ticari etkilerinin 2027 yılının ilerleyen dönemlerinde belirginleşmesini ve 2028'de daha önemli hâle gelmesini bekliyor.

Yapay zekâ yatırımları 3M'nin iş alanını büyütüyor

Yapay zekâ veri merkezlerinin büyümesi, yalnızca gelişmiş işlemcilere ve sunuculara yönelik talebi artırmıyor. Bu merkezlerde binlerce işlemci ve sunucunun yüksek hızda iletişim kurabilmesi için kullanılan fiber optik bağlantı sistemleri de kritik önem taşıyor. Büyük ölçekli altyapılarda veri aktarımının hızlı ve güvenilir olması, tesislerin işletme maliyetleri ve performansı üzerinde doğrudan etkili olabiliyor.

3M'nin Expanded Beam Optical (EBO) adı verilen teknolojisi, bu ihtiyaca yönelik geliştirilen ürünler arasında bulunuyor. Geleneksel fiber optik bağlantılarda çok hassas yüzeylerin temas etmesi gerekirken EBO teknolojisi, ışığın optik bağlantı içerisindeki iletim biçimini değiştirerek kirlenmeye bağlı bağlantı sorunlarını azaltmayı amaçlıyor. Bu özellik, çok sayıda fiber bağlantının kullanıldığı veri merkezlerinde kurulum ve bakım işlemlerinin kolaylaştırılmasına katkı sağlayabiliyor.

Şirket, yapay zekâ altyapısındaki büyüme beklentisi doğrultusunda optik bağlantı teknolojilerinin üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarını da sürdürüyor. Mart ayında ABD'deki EBO üretim kapasitesini iki katından fazla artıracak bir genişleme planı açıklayan 3M, temmuz ayında Microsoft ile de veri merkezi altyapısına yönelik stratejik işbirliği duyurmuştu.

Amazon anlaşmasıyla eş zamanlı olarak Tayvan merkezli Genius Electronic Optical ile yeni bir ortak çalışma başlatılması da bu stratejinin bir parçası oldu. 3M, optik teknoloji şirketinin yeni ihraç edilecek hisselerinin yaklaşık yüzde 4,7'sini satın almak için yatırım yapmayı planladığını bildirdi. İşlemin tamamlanması belirli kapanış koşullarına bağlı olurken iki şirket, optik bağlantı teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması üzerinde çalışacak.

3M yönetimi, EBO ürünlerinden elde edilen yıllık gelirin 2027'de 80 milyon ile 100 milyon dolar arasına ulaşabileceğini öngörüyor. Bu beklenti, şirketin geleneksel sanayi ürünlerinin yanında veri merkezlerine yönelik teknolojilerden daha fazla gelir elde etmeyi hedeflediğini gösteriyor. Ancak öngörülen büyümenin gerçekleşmesi, büyük teknoloji şirketlerinin altyapı yatırımlarını sürdürmesine ve ürünlerin planlanan ölçekte kullanılmasına bağlı olacak.

3M kâr tahminini yükseltti

Amazon ile genişletilen işbirliği, 3M'nin üçüncü çeyrek bilançosunu açıkladığı dönemde duyuruldu. Şirketin 20 Ekim'de yayımladığı sonuçlara göre 2026 yılının üçüncü çeyreğinde satışlar yaklaşık 6,6 milyar dolar olurken yıllık artış yüzde 1 olarak gerçekleşti. Bazı faaliyetler ve muhasebe kalemleri için yapılan düzeltmeler sonrasında hesaplanan satışlarda ise yüzde 4,2'lik artış kaydedildi.

Şirketin düzeltilmiş hisse başına kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 2,23 dolardan 2,50 dolara yükseldi. Böylece bu göstergede yıllık büyüme yüzde 12 olurken düzeltilmiş faaliyet kâr marjı da yüzde 26,2'ye ulaştı. Söz konusu marj, karşılaştırılabilir döneme göre 110 baz puanlık artışa işaret etti.

3M, finansal performansının ardından 2026 yılına ilişkin düzeltilmiş hisse başına kâr tahminini de yukarı çekti. Şirket daha önce 8,80 ile 8,95 dolar arasında kâr beklerken yeni tahminini 9,10 ile 9,15 dolar olarak açıkladı. Yönetim ayrıca yılın tamamında düzeltilmiş satışlarda yüzde 4,5'in üzerinde, organik satışlarda ise yüzde 3,5'in üzerinde büyüme hedefini korudu.

Bilanço sonuçlarıyla Amazon anlaşmasının birlikte açıklanması, şirketin hisselerine yönelik yatırımcı ilgisini destekledi. 3M hisseleri 20 Ekim'deki işlemlerde yaklaşık yüzde 5 yükselirken piyasa değerlendirmelerinde özellikle veri merkezi ürünlerinin gelecekteki büyüme potansiyeli öne çıktı. Bununla birlikte şirketin otomotiv ve tüketici elektroniği gibi geleneksel faaliyet alanlarında talep koşulları daha zayıf seyretmeye devam ediyor.

Amazon ile yapılan anlaşma, büyük teknoloji şirketlerinin yapay zekâ yatırımlarının yalnızca yazılım ve yarı iletken üreticilerine değil, sanayi ve malzeme teknolojileri şirketlerine de yeni iş alanları açtığını gösteriyor. Veri merkezlerinin kurulması ve işletilmesi için gerekli bağlantı sistemleri, enerji altyapısı ve gelişmiş malzemeler giderek daha önemli hâle gelirken bu alanlarda uzmanlaşan tedarikçiler büyük yatırımlardan pay almaya çalışıyor.

Önümüzdeki dönemde 3M açısından en önemli gelişmeler, Amazon'un gerçekleştireceği ürün alımlarının büyüklüğü ve optik bağlantı sistemlerinin büyük veri merkezlerinde ne ölçüde yaygınlaşacağı olacak. Yedi yıllık anlaşmadaki 6 milyar dolarlık eşiğe ulaşılıp ulaşılmayacağı da hem ticari ilişkinin boyutunu hem de Amazon'a tanınan hisse haklarının ne kadarının kullanılabilir hâle geleceğini belirleyecek.