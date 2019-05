Amazon kendi havalimanını yapıyor

DIŞ HABERLER

E-ticaret devi Amazon, kendi havalimanını inşa etmek için hazırlıklara başladı. Havalimanı ABD'nin Kentucky eyaletindeki Cincinati kentine kurulacak.

Havalimanının temel atma törenine katılan Amazon CEO'su Jeff Bezos, iş makinesinin direksiyonuna geçip, sembolik olarak inşaat çalışmalarını başlattı, "Bunu sürmenin eğlenceli olduğunu tahmin ediyorsanız, haklısınız!" diye konuştu.

Bezos, temel atma törenine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Paketlerinizi daha hızlı alabilmeniz için yeni hava merkezimize 1.5 milyar dolar yatırım yapıyoruz. 3 milyon metrekare büyüklüğünde olacak ve 2 bin kişiye iş yaratacak" ifadelerini kullandı.

We’re investing $1.5 billion in our new air hub to get you your packages faster. Three million square feet, and it’s going to create 2,000 jobs. And if you’re guessing that driving a front loader was fun, you’re right! #amazon #prime pic.twitter.com/Cud4orKrC4