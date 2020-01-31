ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
3 °C

Amazon'un kârı beklentileri aştı

Amazon.com 31 Aralık'ta ayında sona eren çeyrek dönemde, tatil dönemindeki güçlü satışların etkisi ile beklentilerin üzerinde kar etti.

Amazon'un kârı beklentileri aştı
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Amazon.com 31 Aralık'ta ayında sona eren çeyrek dönemde, tatil dönemindeki güçlü satışların etkisi ile beklentilerin üzerinde kar etti.

Aralık'ta sona edren çeyrekte Amazon.com'un hisse başına karı 4,03 dolar olan beklentinin çok üzerinde 6,47 dolar olarak gerçekleşti.

ABD tatil sezonunu kapsayan bir çeyrek dönemde satışlar yüzde 20,8 artışla 87,44 milyar dolara ulaştı. Analistler cironun 86,02 milyar dolar olmasını bekliyorlardı.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap