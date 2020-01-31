Amazon'un kârı beklentileri aştı
Amazon.com 31 Aralık'ta ayında sona eren çeyrek dönemde, tatil dönemindeki güçlü satışların etkisi ile beklentilerin üzerinde kar etti.
Amazon.com 31 Aralık'ta ayında sona eren çeyrek dönemde, tatil dönemindeki güçlü satışların etkisi ile beklentilerin üzerinde kar etti.
Aralık'ta sona edren çeyrekte Amazon.com'un hisse başına karı 4,03 dolar olan beklentinin çok üzerinde 6,47 dolar olarak gerçekleşti.
ABD tatil sezonunu kapsayan bir çeyrek dönemde satışlar yüzde 20,8 artışla 87,44 milyar dolara ulaştı. Analistler cironun 86,02 milyar dolar olmasını bekliyorlardı.