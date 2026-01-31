American Express ve Mastercard hisselerinde Beyaz Saray etkisi

Dünyanın önde gelen ödeme şirketleri Mastercard ve American Express, 2025’in dördüncü çeyreğine ilişkin güçlü finansal sonuçlar açıkladı. Gelirler ve kârlar çift haneli artış gösterirken, tüketici harcamalarının dirençli seyrini koruduğu vurgulandı. Ancak bu olumlu tabloya rağmen, her iki şirketin hisseleri piyasa açılışı öncesinde düşüş kaydetti ve S&P 500 vadeli işlemlerindeki gerilemeyi geride bıraktı.

Net kârda yüzde 22’lik büyüme

Mastercard, dördüncü çeyrekte net gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artırdı. Bu artış, net kârda yüzde 22’lik büyümeye dönüştü. Şirket, ABD’de yüzde 4, ABD dışı pazarlarda ise yüzde 9’luk hacim artışı yakalarken, yüksek marjlı hizmetler iş kolunda da güçlü bir performans sergiledi.

Giderlerin kontrol altında tutulması ve hisse geri alımları sayesinde düzeltilmiş hisse başına kâr yüzde 25 yükseldi. CEO Michael Miebach, makroekonomik ortamın tüketici ve işletme harcamalarını desteklemeyi sürdürdüğünü belirtti.

Hisse başına kâr yüzde 15

American Express ise dördüncü çeyrekte gelirlerini yüzde 10, hisse başına kârını ise yüzde 15 artırdığını açıkladı. Kart üyelerinin harcamaları yüzde 9 yükselirken, bu artışta yüksek gelir grubundaki müşterilerin etkisi öne çıktı.

Yüzde 16 temettü artışı

Şirket, tüketici stresinin arttığı bir ortamda kredi göstergelerinin hâlâ “sınıfının en iyisi” seviyede olduğunu vurguladı. 2026 için yine çift haneye yakın gelir artışı öngören American Express, temettüsünü yüzde 16 artırdığını da duyurdu. Ayrıca üretken yapay zekâ ve otonom alışveriş gibi yeni teknolojik yatırımlar ön plana çıkarıldı.

Kredi kartı borçları 1,2 trilyon doları aştı

Hisse fiyatlarındaki düşüşün bir kısmı değerleme ve kâr realizasyonuna bağlanıyor; her iki şirket de 2026’ya rekor seviyelere yakın fiyatlarla girmişti. Ancak asıl baskının siyasi belirsizlikten kaynaklandığı düşünülüyor.

ABD’de kredi kartı borçlarının 1,2 trilyon doları aşması ve faiz oranlarının birçok kullanıcı için yüzde 20’nin üzerinde seyretmesi, siyasi müdahale ihtimalini gündeme taşıdı.

Siyasi riskler daha fazla konuşulacak

Beyaz Saray’ın kredi kartı faizlerine yüzde 10’luk bir üst sınır getirme ihtimalini gündeme alması, hukuki dayanağı zayıf olsa da yatırımcıların tedirginliğini artırdı. Yükselen borçluluk ve yüksek faiz ortamı, ödeme devleri için operasyonel başarıya rağmen siyasi risklerin önümüzdeki dönemde daha fazla konuşulabileceğine işaret ediyor.