Amerika'da 400, Türkiye'de 11 yıl

Güldağ: İstanbul Sanayi Odası'nın geleneksel 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması açıklandı. 53'üncüsü bu yıl. Dile kolay. Çok önemli bir veri kaynağı Türkiye açısından. Hazırlayanların eline, emeğine sağlık. Detayına girmeyeceğim. Ancak İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın iki açıklamasını vurgulamak istiyorum. Bir, 'enfl asyon sanayici için büyük stres kaynağı' sözü. İkincisi, "kısa vadeli borçlanmalar şirketlerimizin üzerinde önemli bir yük" sözü. Epeydir durum bu tabii. Ancak, dünyadaki gelişmelere bakınca, ABD'deki enfl asyon endişelerini dikkate alınca, hammadde fiyatlarında hala süren dalgalanmaları, dolayısıyla ortaya çıkan ilave finansman ihtiyaçlarını göz önünde tutunca, acaba diyorum, orta vadede borçlanma konusunda bir sıkıntı yaşar mıyız?

Ağaoğlu: Daha önce Fortune Dergisi'nin Genel YayınYönetmeni olarak Fortune 500 listesi yayınlıyorduk. Ve o listeyle ilgili analiz anlamında bayağı çalışıyordum. O analizlerde ne gördün derseniz, aslında bakarsanız ciro bazında yüzde 2,5-3 civarında finansman maliyeti vardır. Dikkat edin artışı ya da azalışı değil, kendisi… Son İSO 500 Araştırması'na baktığımda, yüzde 13- 14 civarında satılan malın maliyeti içinde payı var. Finansman maliyeti diye konuştuğumuz rakam, çok göze batmakla birlikte gerek satılan malın maliyeti gerekse ciro bazında baktığınızda aslında ana kalemi oluşturmuyor. Satılan malın maliyeti içinde hangi işi yapıyorsanız o işin kendi ham maddesi var öncelikle. Bilançolara yansıyan kısmıyla çok doğru bulmuyorum ama işin finansa ulaşabilme ve uygun koşullarla ve vadelerde ulaşabilmesi başka bir sorun.

Güldağ: Ben de işin o tarafına bakmaya çalışıyorum. Yüzde 17.5 faizli yeni nefes kredisi KOBİ'ler için önemli tabii. Çünkü bizde kredi talebi sadece faizle, maliyete göre oluşmuyor. Bankadan kredi alabilmek, krediye erişim daha önemli olabiliyor. Öte yandan kamu bankalarının borçlanma içindeki payının yüzde 35'e ulaştığını dikkate alırsak...

Ağaoğlu: Finansa ulaşabilme ne 500, ne 1000’lerin sorunu, ne de KOBİ'lerin... Makro seviyede Türkiye’nin sorunu...

Güldağ: İşte demem o ki, bu sorun şu sıralar ağırlaşma eğilimi gösteriyor...

Ağaoğlu: Sayın Bahçıvan 'kısa vadelilerin yükü arttı' diyor, doğrudur çünkü uzun vadeli bulamadığımız için kısa vadelilerimiz artıyor. Peki neden uzun vadeli borç bulamıyorsunuz diye bakmak lazım. Uzun vadeli TL mevduat var da bankalar uzun vadeli kredi vermiyorlar mı?

Güldağ: Bu soru haklı ancak bu problemi çözmüyor. Borçlanma şirketlerin önemli bir bölümü için sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Doğrusu bankaların sendikasyonlarını çevirmede bir sorunu yok görünüyor. Oranlar da görece makul. Gizli maliyetler varsa bilemem. Ancak, kısa süre önce 2 büyük özel sektör tahvil ihracı oldu. Bence oldukça dikkat çekiciydi. Getirileri dudak uçuklatıyordu adeta...

Ağaoğlu: Bugün Türkiye CDS’leri en yüksek ülkelerden biri. Risk priminiz bu kadar yüksek olunca uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanı Hazine bulamıyor. Şirketler nasıl bulsun? Bugün bir yıllık bonolar dünyada LIBOR artı yüzde 0,25 seviyesinde, ABD 10 yıllık tahvilleri 1,55 seviyesinde getiri sağlarken siz 5 yıl için yüzde 6-6,5 seviyesinde devlet olarak borçlanıyorsunuz. Özel sektörünüz doları yüzde 9-9,5’la eurobond olarak çıkarıyor o zaman da. 5, 6 ya da 7 yıllık. Şimdi yüzde 9,5 dolar bazında faiz dediğinizde yüzde 19 TL’nin içindeki devalüasyon payı yüzde 10 demektir. Yani 5 yılda, teorik olarak, bugünkü faizlerle yıllık yüzde 10’luk bir devalüasyon olacak. Ki devalüasyonun enfl asyon kadar olmadığı durum bu. Yüzde 9 da yurt dışına dolar olarak ödeyeceksin. Nereden baksanız çok yüksek bir faiz.

Güldağ: Özellikle Avrupa ve ABD ile karşılaştırınca...

Ağaoğlu: Şöyle düşünün, şu anda 4 yılda ancak yüzde 1 yapıyor. Yüzde 100’e ulaşmak için 400 yıl lazım. Yani paranızı ikiye katlamanız için Amerika’daki faizle 400 yıl lazım. Türkiye'de ise 9’la 11 yılda 2 katına çıkarıyorsunuz paranızı. Biri 400 yıl biri 11 yıl. Kaba hesapla söylüyorum...

Güldağ: Müthiş bir fark. Bu arada, İSO 500'ün açıklandığı gün, Hazine ve Maliye Bakanlığı euro cinsinden tahvil ve sukuk ihraçları gerçekleştirdi. Toplamda 39 milyar TL. Mayıs ayına ilişkin programda hedef 44 milyar TL'ydi. Yani, borçlanma hedefin altında kaldı. Bu şimdi Merkez Bankası'nın rezervlerine de olumsuz yansıyabilir. Rezervlerde yaklaşık 1.5 milyar dolar erimeye yol açar yorumlarına rastlıyorum.

Ağaoğlu: Sorun bugünün sorunu değil, dün yediğimiz hurmaların sonuçları... Riski en düşük olan devletin teklif ettiği getiri zaten dolar bazında yüzde 6-6,5’ta. Yani bu şirketler devletin üzerine 300 baz puan veriyorlar. Mesele zaten bu. Devletin kendi baz oranı da yüksek, onu düşürmek gerekiyor.

Güldağ: Doğrusu bugün yaptıklarımız da hayatımızı çok kolaylaştırmıyor. Sık sık Merkez Bankası başkan değişiminden ortalıkta dolanan videolara...

Ağaoğlu: Bu ortamda Türkiye’nin risk pirimi artar mı azalır mı?

Güldağ: Şimdi bu her açıdan önemli. Çünkü bu kurların da enfl asyonun da seyrini etkiliyor. Ve bizim CDS risk primlerini düşürmeden sürdürülebilir finansmanı yakalamamız çok zor.

Ağaoğlu: Toplam ekonominin ya da ülkenin uzun vadeli TL veya yurt dışından fonu uygun koşullarla temin edeceği bir yapıya getirmemiz lazım.

Güldağ: Manzara öyle çok kolay değişebilecek gibi de görünmüyor. Senin saydığın etkenlerin yanı sıra, faizlerdeki artışa rağmen kredi hacminde daralma olmadı. Daha doğrusu istenildiği kadar olmadı. Bu da enflasyon beklentilerinin yüksek kalmasına yol açıyor. Belki de iş insanları ilan edilen enflasyon oranına pek inanmadıkları için, krediye verdiği reel faiz oranını da çok yüksek görmeyebilir. Aynı şekilde, tüketiciler de dahil olmak üzere, enfl asyonun önümüzdeki aylarda artmaya devam edeceği beklentileri olabilir. Eğer fiyatının artacağını düşünüyorsanız, paranız da varsa gider o malı beklemeden alırsınız. Bu da faiz politikasından beklediğiniz etkiyi azaltır.

Ağaoğlu: Sadece bugünü değil yarını düşündüğümüzde de ikna etmemiz lazım. Bankacılık sektörü görevlerini fazlasıyla yaptı. Kamu bankalarına da zaten yeterince yüklenmiş durumdayız. Yeniden yapılandırmalarla onların varlık kalitelerinin ciddi elden geçmesi gerekiyor. Mümkünse tarafsız bir gözün bakması gerekiyor buna da. Bunu yapacak cesaretimiz olursa o dediğimiz risk primleri ciddi oranda azalır.

Güldağ: Reel sektör, şirketler kesimi, ihracatçılar hikaye yazmak için hazır aslına bakarsan. Yeni bir heyecan ve coşku verecek bir programı herkes destekler. Türkiye'nin risk primlerini düşürecek, dış politikayı da, ekonomiyi de bu bakış açısıyla ve kararlı biçimde CDS'lerimizi düşürecek yönde hazırlanacak bir programa ihtiyaç çok açık. Yoksa...

Ağaoğlu: Yoksasını herkes biliyor aslında.

Altın 1835’in altına düşmediği sürece 1965’lere gidebilir

Güldağ: Türkiye’de altın seven çok. Altın fiyatları 1900’ü geçti. Çok ihtimal vermiyor gibiydik, ne oldu da öyle oldu? Eskiden petrol paraları altına gittiği için o ikisi arasında bir korelasyon vardı. Şimdi ise altına mı, kriptoya mı nereye gidiyor bu paralar?

Ağaoğlu: Evet, eskiden petrol arttığı zaman onu nereye yatıracağını bilmeyen petro-dolar sahipleri altına gidiyordu diye varsayıyorduk. Şimdi de altınla kriptolar arasında gidip geliyorlar. Güvenli liman veya risk iştahının arttığı dönemler gibi ilginç bir şey oldu. İlk başlarda evet altınla kriptolar birbirlerine rakiplerdi veya birinden çıkan ötekine giriyordu. Son zamanlarda bu korelasyon gittikçe azaldı. Kriptodaki sert düşüşten sonra ilginçtir, kripto dünyasındakiler yine kripto dünyası içerisindeki daha istikrarlı coin olarak adlandırılan Tether gibi coinlere gittiler. Ben ona da inanmıyorum, çünkü denetimi kabul etmiyorlar. Uzatmayayım, kripto dünyasındaki para yine kripto dünyasındaki stabil paralara geçti. Yine altına gitmediler. Şimdi altınla ilgili 1865 seviyesi önemliydi, onun üzerine çıkılırsa tekrar 1930’lara gidebilir diye konuşuyorduk. Şu anda üzerine çıktık, 1910-12 seviyelerine geldi. Buradan yukarı gidecek mi? Doğrusunu istersen enfl asyon hikayesi ortada. Dolar endeksi diğer para birimlerine karşı değer kaybediyor. Bakmayın Türk Lirası'na. Böyle bir durumda, 2008’de de benzer bir durum yaşanmıştı, doların değer kaybettiği o 1.60’lara gittiğinde. Dolar bazında fiyatlanan hemen hemen tüm emtia grupları dolar cinsindeki fiyatlarını artırdılar. Altın ondan da faydalanacak gibi. Ama gümüş şu anda altından biraz farklı davranıyor. Ayağı geri çekiliyor gümüşün. Altının da biraz ayağına dolaşıyor. 1910 seviyeleri aşılırsa tekrardan bir 1930 seviyeleri hatta yeni zirve görünür mü? İşte o ilginç olacak. Ben beklemiyordum ama benim beklemediğim birçok şey de oluyor bu piyasada. 1960’a kadar gidebilecek gibi görünüyor şu anda. Önümüzdeki 2 ay içinde 1835’in altına düşmediği sürece 1965’lere kadar gidebiliyor altın.

Bitcoin ve Ethereum’da yeni rekorlar zor

Güldağ: Geçen haftayı kriptoların kağıttan kuleleri yıkılıyor mu? diye kapatmıştık. Çünkü görüntü o yöndeydi. Nasıl bir tahminin, bir sezgin var önümüzdeki sürece ilişkin? Kriptolarla ilgili çok detay konuşmuyoruz ama şimdi çok geri geldi. Zaman zaman da bakıyorum bir acaba yukarıya doğru çıksam mı? niyeti de oluyor. Sonra bir darbe daha yiyorlar, ne beklersin?

Ağaoğlu: Kriptoları herhalde bugünlerde en iyi anlatacak şey ‘yıkılmadım ayaktayım’ Çünkü her fırsatı değerlendiriyor piyasa. Ben eminim böyle bir sert kırılma, art arda gelecek yasaklamalar olsa o dünya gerçekten çok ciddi dağılabilir. Doğrusunu istersen ben de istemem onu, çünkü orada iyi bir tecrübe, iyi bir deneme yaşanıyor. Kırıp döküp züccaciye dükkanına girmiş fil gibi yapmak istemiyor devletler de… Atfedilen değerler de biraz makul seviyelerde kalması bu döneme göre az hasar verici, can yakıcı kılacaktır diye düşünüyorum. Önümüzdeki 6 ay içinde yeni rekorlar geleceğini beklemiyorum. Bitcoin ve Ethereum bazında bahsediyorum aslında bakarsan. Çünkü altcoinlerde kimin hangi coinde manipülasyon yapacağını bilmek zor. Yeni rekorlar zor, art arda düzenlemeler daha çok konuşulacak diye düşünüyorum.

Petrolde, İran üzerinden 2015'e benzer bir oyun tezgahlanıyor!

Ağaoğlu: İstersen kısaca şu petrole de değinelim, çünkü önemli bir nokta.

Güldağ: Tabii. 70 dolarlara gelmişti, sonra aşağı döndü. 65-66 dolara geldi. İran ile ABD'nin yeniden nükleer anlaşmaya geri dönebilecekleri konuşulmaya başlayınca işler değişti gibi...

Ağaoğlu: Bu ihtimali dünya barışı ve ekonomisi seviyor. Gerçi şimdi tekrar 68-69 dolarlara çıkmaya çalışıyor. Fakat arkasında İran’ın yaratacağı ek arza rağmen OPEC kotalarla oynayarak bu petrol fiyatını yukarıda tutmaya devam edecek. Argümanları da dünya ekonomisi toparlıyor şeklinde olacak. Avrupa’da özellikle aşılanmanın hızlanması haberleriyle birlikte… Bugüne kadar manipülasyonu hep yukarıda tuttular, yavaş yavaş talep oraya doğru yaklaşacak. İran buraya eklense de şu anda kısılmış olan üretimlerin bile talebin artışıyla birlikte dengelenecek beklentisiyle petrol fiyatı çok düşmüyor.

Güldağ: Biz bu filmi bir kere daha görmedik mi? Obama döneminde...

Ağaoğlu: Evet, 2015’te İran anlaşması yapılacak diye petrol fiyatı acayip düştü. Hatta 30 doların altına 20 dolara 25 dolara düşecek diye yabancı raporlar var. Ben o zaman demiştim ki 30 doların altına düşsün, ben varil varil alırım. 9 gün boyunca düşmüştü.

Güldağ: Senin bu iddianın arkasında ne vardı?

Ağaoğlu: İran petrolünü ucuza kapatacaklar varsayımım vardı. Nitekim de öyle oldu. Yaklaşık 80-85 milyon varillik bir stoku vardı İran’ın onu ucuza alabilmek için petrol fiyatlarını düşürdüler. Şimdi yine ben benzer bir durum olacak diye düşünüyorum.

Güldağ: Yeni bir oyun, bir tezgah mı?

Ağaoğlu: Öyle düşünüyorum. İran anlaşması gelene kadar yukarıda tutmaya devam edecekler, İran geldiği zaman stoklarını ucuza almak için yine bir düşecek ama sonra tekrar yukarı gideriz. Öyle bir döngü olacak diye beklentim var. Bundan faydalanmak isteyenler olursa ya da en azından işi buna yakın olanlar olursa, bu durumu yakından izlemekte fayda var. Türkiye için de bir avantaj o. Ülke olarak bile böyle bir fırsatta, ki ülkenin varlık fonu var artık, bu tip işler için yaratıldı diye düşünüyorum. Oradan da belki Türkiye’nin petrol faturasını indirecek bir şeyler yapılabilir. Paylaşayım istedim.

Güldağ: Sana teşekkür etmemiz lazım.

Borsada 'sat, tatile git' modu var Haziran sakin geçerse toparlarız

Güldağ: Türkiye varlıkları açısından durumu nasıl değerlendiriyorsun? Borsa 1400'lerde takıldı...

Ağaoğlu: Yaz geliyor, piyasada mayısta sat tatile git modu vardır. Şu anda onu yaşıyor olabilir Türkiye. İnşallah onu yaşıyordur.

Güldağ: Neden inşallah?

Ağaoğlu: Çünkü ondan sonra normale döneceğiz demektir. Biraz önce sen belirttin ya... Borçlanmada sıkışıklık durumunu... Haziran ayı, bahsettiğin sendikasyonların ve dış borç ödemelerinin olduğu bir ay. Eğer sakin geçirirsek toparlarız. Mayıstaki düşüşleri toparlama fırsatı olarak görürüz ileride ama eğer bu yüksek maliyetli borçlanma sürecek olursa, ki dikkat edersen inanılmaz bir halka arz furyası var. O halka arzlar da varlık fiyatlamalarında garipliklere yol açabiliyor. Ama ben şu an Türkiye’de müthiş fırsatların kaçtığı tarafta değilim. Türkiye burası diyeceğiz yine, burada fırsat bitmiyor.