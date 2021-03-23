Amundi: 300 baz puan faiz indirimi sürpriz olmaz
Avrupa'nın en büyük varlık yöneticisi Amundi, Türkiye'nin faizleri nisan ayında 300 baz puan indirmesinin sürpriz olmayacağını bildirdi.
Yaklaşık 1.7 trilyon euro tutarında fon yöneten Avrupa'nın en büyük varlık yöneticisi Amundi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Nisan ayından 300 baz puan faiz indirimine gitmesinin kendilerini şaşırtmayacağını açıkladı.
Amundi Asset Management'ın gelişmekte olan ülkeler biriminin başında bulunan Yerlan Syzdykov, "Resmi faiz oranı tahminimizi yeniden oluşturmadan önce merkez bankasının ileriye dönük açıklamalarını görmeyi bekliyoruz ancak yeni gelen başkanın atacağı ilk adımın gevşek para politikası sinyali vermek için faizleri düşürmek olacağını düşünüyoruz" dedi.