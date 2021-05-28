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Anadolu Efes, tahvil ihracı için bankalara yetki verdi

Anadolu Efes, yurtdışına dolar cinsi tahvil ihracı için BNP Paribas, Citigroup, HSBC ve J.P. Morgan'ı yetkilendirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Anadolu Efes yurtdışına dolar cinsi tahvil ihracı için yatırım bankalarına yetki verdi.

Şirket dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre ihraç için BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank ve J.P. Morgan Securities'i yetkilendirdi.

Anadolu Efes'in Refinitiv verilerine göre piyasalarda işlem gören tek tahvili bulunuyor.

Şirketin Kasım 2022'de itfa edeceği 500 milyon dolar tutarındaki 10 yıllık tahvilin ikinci piyasada getirisi dün akşam yüzde 2.55 seviyesindeydi.