Anadolu Efes'in net kârı 1,4 milyar TL’yi aştı

Anadolu Efes, küresel gerilimlerin ve fiyat artışlarının baskısının arttığı ikinci çeyrekte güçlü bir performans sergiledi.

Şirket, yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını KAP'a açıkladı. 2022 yılının ikinci çeyreğinde şirketin (bira ve meşrubat) konsolide net kârı geçen yıla göre yüzde 243,5 seviyesinde artarak 1,4 milyar TL’yi aştı.

Anadolu Efes’in ikinci çeyrek konsolide satış hacmi yüzde 12,9 oranında artarak 37,5 mhl seviyesinde gerçekleşti, konsolide net satış gelirleri ise yüzde 136,2 oranında artarak 24,5 milyar TL’ye ulaştı. Dönem içinde serbest nakit akımı ise 5,4 milyar TL seviyesinde kaydedildi.

Bira grubu net satış gelirleri geçen seneye göre yüzde 115,6 seviyesinde artışla 9,8 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin konsolide FAVÖK rakamı yüzde 139,6 oranında artarak 5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Operasyonel kârlılık ve esas faaliyetlerden elde edilen net gelirlerdeki artışlar sonucunda 2022’nin ikinci çeyrek net kârı yüzde 243,5 oranında artış sağlayarak 1,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes CEO’su Can Çaka, 2022’nin ikinci çeyrek değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “İlk çeyrekteki güçlü performansın ardından küresel gerilimlerin ve fiyat artışlarının baskısının arttığı böylesine olağanüstü bir dönemde bu çeyrekte de başarılı sonuçlar elde ettik. Fiyat ve risk yönetimi araçlarının etkin kullanımı sayesinde, gelirlerden net kârlılığa kadar oldukça güçlü bir ilk yarı geçirdik. Yılın geri kalanında, yaşanan enflasyon harcanabilir gelirin azalmasına ve dolayısıyla tüketici harcamalarında yavaşlamaya neden olabilir. Hacim beklentimiz açısından yılın geri kalanı için temkinliyiz. Tüketici talebi açısından yılın ikinci yarısının, ilk yarısından biraz daha zorlu olacağı beklense de, güçlü ivmemizi sürdürmeye kararlıyız.

Bunun yanında 24 Şubat’ta Ukrayna’nın Çernigiv, Harkov ve Mikolayiv şehirlerindeki üç bira fabrikamızda faaliyetlerimizi durdurduğumuzu açıklamıştık. Halen devam eden risk analizi ve genel değerlendirmelerimiz ışığında, Çernigiv fabrikamızdaki operasyonların potansiyel olarak yeniden başlayabileceğine karar verdik. İlk aşamada, çalışanlarımızın güvenli bir şekilde işlerine geri dönebilmesi ve bira fabrikamızın teknik olarak hazır hale gelebilmesi için gerekli risk değerlendirme çalışmaları tamamlanacak. Güvenlik ve emniyet değerlendirmemize bağlı olarak; Çernigiv'de yılın 4. çeyreğinde üretime başlamayı hedeflerken, üretim başlayana kadar satış ve dağıtım ithal ürünlerle desteklenecek.”