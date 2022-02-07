Anadolu Grubu’ndan 250 milyon TL tahvil ihracı

AG Anadolu Grubu Holding, Yapı Kredi Yatırım aracılığıyla 250 milyon TL nominal tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Türkiye’de yatırım ve emeklilik fonlarının büyümesinin de pozitif etkisiyle yükseliş trendini devam ettiren özel sektör tahvil piyasasında ihraççı olarak yer almaktan ötürü duydukları memnuniyeti ifade eden Anadolu Grubu Mali İşler Başkanı Onur Çevikel, “Üçüncü tahvil ihracımızı da başarılı bir şekilde tamamladık. Bu işlemde de yine geniş bir yatırımcı tabanına ulaştık. Özel sektör tahvil piyasasında düzenli olarak ihraççı olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Piyasalarda son dönemde yaşanan volatilite sonrası Anadolu Grubu’nun üçüncü tahvil ihracının yatırımcılar nezdinde çok iyi karşılandığını belirten Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy, “Anadolu Grubu’nun tahvil ihracını, geniş bir yatırımcı tabanıyla gerçekleştirdik. Yapı Kredi Yatırım olarak bundan sonraki süreçte de ekonomimize ve kurumlarımıza katkı sağlayacak finansman projelerini sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.