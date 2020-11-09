Anadolu Grubu'ndan 9 ayda 219 milyon lira zarar

09 Kasım 2020

Anadolu Grubu, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirime göre, Anadolu Grubu'nun yılın ilk 9 ayında 219 milyon 88 bin TL zarar açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 480 milyon 852 bin TL'lik net kâr açıklarken 2019 yılını 543 milyon 769 bin TL'lik toplam net kar rakamıyla tamamlamıştı.

Anadolu Grubu'nun 9 aylık satış gelirleri 46 milyar lira olurken bu rakam geçen yılın aynı döneminde 32,3 milyar liraydı.