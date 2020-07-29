Anadolu Hayat Emeklilik’in aktif büyüklüğü 31 milyar TL’yi aştı

29 Temmuz 2020

Anadolu Hayat Emeklilik, 2020 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 2020 yılının ikinci çeyreğinde aktifleri yüzde 37 artış ile 31 milyar TL’yi aşan, bireysel emeklilik ve hayat sigortaları toplam fon büyüklüğü 29 milyar TL’ye ulaşan Anadolu Hayat Emeklilik, 251 milyon TL net kâr elde etti. Şirketin öz kaynakları ise 1,26 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

2020 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, “Koronavirüs salgınının dünyada ve ülkemizde hayatı olumsuz etkilediği bir dönem yaşadık. Bu dönemde, katılımcılarımızın tasarruf bilincinin arttığını, bireysel emeklilik sisteminin öneminin de buna bağlı olarak artış gösterdiğini görüyoruz. 30 Haziran 2020 itibarıyla otomatik katılım dahil bireysel emeklilik sistemindeki katılımcı sayısı 13 milyon kişiyi aşarken, fon büyüklüğü 150 milyar TL’ye yaklaştı. Hayat sigortalarındaki müşteri varlıkları ise 12 milyar TL seviyesine ulaştı.” diye konuştu.

"BES'te katılımcı sayısı ve fon büyüklüğünde sektör lideriyiz"

30'unzu yıllarını kutladıkları 2020 yılında, hedeflerine odaklanarak yürüttükleri faaliyetler neticesinde büyüme, pazar payı ve piyasa değeri açısından başarılı sonuçlar elde ettiklerine dikkat çeken Yılmaz Ertürk, "Gönüllü ve otomatik katılım toplamından oluşan Bireysel Emeklilik Sistemi’nde katılımcı sayısı ve fon büyüklüğünde sektör lideriyiz." dedi.

Hayat sigortalarında sektör ortalamasının üzerinde büyümeye devam ettiklerini söyleyen Ertürk, şunları kaydetti: "Hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören en değerli sigorta şirketiyiz. Sektörün en çok tercih edilen şirketi olarak, dijitalleşme ve müşteri deneyimini mükemmelleştirme çerçevesindeki yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle sektörün öncü şirketi olmaktan da büyük gurur duyuyoruz. Genç Emeklilik Planı, Geleceğe Yatırım Planı ve Standart Kritik Hastalık Sigortası ürünlerimizi bu dönemde kurumsal internet sitemizden online satışa açtık. Bireysel emeklilik birikimlerini yatırımcı karakterlerine en uygun fonlarda değerlendiren ve piyasa koşullarına göre fonlarını otomatik değiştiren robot danışmanlık hizmetimiz FonMatik ROBO, kısa sürede on binlerce katılımcımızın tercihi oldu. Anadolu Hayat Emeklilik olarak bundan sonra da birçok yeniliği hayata geçirmeye ve müşterilerimizin geleceğini şekillendirmeye devam edeceğiz. 30 yıllık yolculuğumuzda daima yanımızda olan tüm çalışanlarımıza, acentelerimize, brokerlarımıza, iş ortaklarımıza, müşterilerimize ve yatırımcılarımıza teşekkür ederim.”