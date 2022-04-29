Anadolu Hayat Emeklilik’in aktif büyüklüğü 57,8 milyar TL’ye ulaştı

Anadolu Hayat Emeklilik, 2022 yılının ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ilk çeyrekte Anadolu Hayat Emeklilik’in aktif büyüklüğü 2021’in aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 62 artışla 57,8 milyar liraya ulaştı.

İlk çeyrek sonuçlarını değerlendiren Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay, bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörlerinin dünya genelindeki ve Türkiye’deki enflasyonist baskılara rağmen büyümeye devam ettiğine dikkat çekti. Şirket olarak bu dönemde sektöre paralel olarak, büyüme ivmesini sürdürdüklerini belirten Atalay, “Aktif büyüklüğümüz 57,8 milyar TL seviyesine ulaşırken, özkaynaklarımız 2,1 milyar TL’yi aştı. Net kârımız 189,3 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin 31 Mart 2022 tarihli verilerine göre gönüllü bireysel emeklilik ve otomatik katılım toplamından oluşan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fon büyüklüğümüz yıl başına göre yüzde 11,5 oranında artarak 48,3 milyar TL’ye ulaştı.” diye konuştu.

18 yaş altı BES katılımcı sayısında 90 bini aştı

18 yaş altı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) segmentinde en çok tercih edilen şirket olarak hızlı büyümeye devam ettiklerini kaydeden Atalay, şunları söyledi: “Bu yılının ilk çeyrek sonu verilerine göre, 18 yaş altı katılımcı sayısında 90 bini aştık, fon büyüklüğünde ise yaklaşık 190 milyon TL seviyesine ulaştık. Ülkemizde giderek artmakta olan tasarruf bilinci doğrultusunda önümüzdeki dönemde daha çok ebeveynin çocuklarını BES’e dahil etmek için harekete geçeceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca, 2022 yılının ilk çeyreği, dijitalleşme yol haritamızı hız kesmeden takip ettiğimiz bir dönem oldu. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne kabul edilen ilk sigorta ve emeklilik şirketi olarak sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarımıza devam ettik.”