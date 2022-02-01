Anadolu Hayat Emeklilik’ten 685,6 milyon lira net kâr

Anadolu Hayat Emeklilik, 2021 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Bireysel emeklilik katılımcı sayısında sektör ortalamasının üzerinde bir performans kaydeden şirket, bir önceki yıla göre aktif büyüklüğünü de önemli ölçüde artırdı.

Finansal sonuçlara ilişkin açıklamalarda bulunan Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, 2021 yılında da bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörlerinde büyümenin sürdüğüne dikkat çekti.

Bu dönemde istikrarlı büyümelerini sürdürdüklerini kaydeden Ertürk, “Aktif büyüklüğümüz 51,5 milyar TL seviyesine ulaşırken, özkaynaklarımız 1,8 milyar TL seviyesini aştı. Net kârımız 685,6 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Gönüllü bireysel emeklilik ve otomatik katılım toplamından oluşan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fon büyüklüğümüz yıl başına göre yüzde 42 oranında arttı. Hayat sigortası varlığımız ise 5,3 milyar TL seviyesine ulaştı.” diye konuştu.

“Dijitalleşme tüm hızıyla devam etti”

Dijitalleşme alanındaki yenilikçi çalışmalara hız verdikleri bu dönemde, hayat sigortası ve bireysel emeklilik ürünlerinin online satışına devam ettiklerini açıklayan Ertürk, “Online satışa sunduğumuz ürünlere Türkiye İş Bankası mobil bankacılık uygulaması İşCep üzerinden de erişilebilmesini sağladık. Dijitalleşen hizmetlerimizin hem müşterilerimiz hem de müşteri adayları tarafından erişilebilirlik, hız ve kullanım kolaylığı açısından olumlu değerlendirildiğini görüyoruz. Portföyümüze eklediğimiz Sürdürülebilirlik Hisse Senedi ve Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonlarımızı müşterilerimizin beğenisine sunduk.” dedi.

“Müşteri sayımız 4 milyonu aştı”

2021 yılında müşteri sayılarının 620 bin kişi daha artarak 4 milyonu aştığını bildiren Ertürk, şunları söyledi: “Haziran 2021 itibarıyla hayata geçen 18 yaş altının BES’e dahil edilmesi düzenlemesi sonrasında oluşan yeni pazarın lideri olduk. 2020 yılında BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne kabul edilen ilk ve tek sigorta ve emeklilik şirketi olarak 2021 yılında da endeksteki yerimizi koruduk ve sürdürülebilir gelecek için çalışmalarımıza devam ettik. Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (United Nations Global Compact -UNGC) ve sürdürülebilir bir finansal sistem yaratmayı amaçlayan Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım İlkeleri’nin (United Nations Principles for Responsible Investment-UN PRI) imzacısı olduk. Anadolu Hayat Emeklilik olarak inovasyon, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme vizyonumuzla müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya, bireylerdeki tasarruf alışkanlıklarını derinleştirme konusunda üstlendiğimiz sorumluluğun bilinciyle ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”