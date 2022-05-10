Anadolubank 25'inci yaşını kutluyor

Ülkemizin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan Habaş Grubu tarafından 1997 yılında Özelleştirme İdaresi’nden satın alınan Anadolubank, bu yıl 25. yaşını kutluyor.

Banka’nın 25’inci yılıyla ilgili açıklamalarda bulunan Anadolubank Genel Müdürü Namık Ülke; “Türk bankacılık sektörünün genç, dinamik ve saygın kurumları arasında yer alan bir banka olarak üç şube ile çıktığımız yolculuğumuzda 1.654 çalışanımızla 116 şubeye ulaştık. 25 yıldır her biri hedeflediğimiz dönüşümün kilometre taşları olan önemli yatırımlar gerçekleştirerek sektörde rekabet gücümüzü artırdık. Türkiye’nin yüzde yüz yerli sermayeli bankası olarak bundan sonra da yenilikçi uygulamalarımızla fark yaratmaya, hem müşterilerimize hem de ülkemiz ekonomisine katma değer sağlamaya ve geleceğe yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Verimli ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle faaliyetlerine devam eden Anadolubank, 600 milyon TL olan ödenmiş sermayesini 1 milyar 100 milyon TL’ye çıkararak 2022’yi güçlü bir şekilde karşıladı. Banka, 2022 yılı itibarıyla aktif büyüklüğünü de 34,6 milyar TL’ye yükseltti.

Dijital yatırımlarına devam ediyor

Anadolubank, pandemi etkisiyle dijitalleşmenin daha da önem kazanması ve online müşteri tabanının genişlemesiyle teknoloji ve dijital dönüşüm yatırımlarına ağırlık verdi. 2019 yılında dijital bankacılık bölümünü hayata geçiren Anadolubank, dijitale yaptığı sürekli yatırımlar ile 2021’de dijitalden müşteri edinim sürecini de başlatarak kullanıcı sayısını 2019’a göre %133 artırdı. 2021’de web sitesini ve internet şubesini kullanıcı dostu bir tasarımla güncelleyen Banka, bir yandan da verimliliği artımak adına robotik süreç otomasyon çalışmalarını gerçekleştirdi.