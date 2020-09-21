Anadolubank ile Marsh Türkiye, 'risk yönetimi'nde iş birliğine gitti

21 Eylül 2020

Anadolubank, yaptığı açıklama ile Marsh Türkiye ile yaptığı iş birliği ile müşterilerine destek vermeye devam edeceğini duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Anadolubank, gerçekleştirilen anlaşma kapsamında müşterilerine, kurumsal özellikli alacak sigortası, siber güvenlik ve yönetici sorumluluk branşlarında sigorta ürün ve hizmetleri sunacak. Anadolubank müşterileri, bu branşlarda ihtiyaç duydukları ticari sigorta ürünlerine, hızlı ve kolay bir şekilde Anadolubank şubelerinden ulaşabilecek.

“Müşterilerimize en kaliteli ve doğru sigorta hizmetini sunacağız”

Açıklamada görüşleriner yer verilen Anadolubank Pazarlama ve Sigorta Bölüm Başkanı İnanç Altan, Anadolubank olarak önceliklerinin müşterilerinin ihtiyaç duydukları tüm finansal hizmetlere ulaşmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Risk yönetimi konusunda Marsh Türkiye ile gerçekleştirdikleri bu iş birliği sayesinde özellikle ticari müşterilerine bankacılık hizmetleri dışında sundukları sigorta ürün yelpazesimi daha da genişlettiklerine dikkat çeken Altan, "Son dönemde firmalarımız tarafından sürekli talep aldığımız Alacak sigortası, Siber Güvenlik, Yönetici Sorumluluk gibi ürünleri de sunabilecek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Anadolubank olarak Marsh Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde müşterilerimizin hem risklerini en iyi şekilde yönetmelerini hem de en iyi sigorta hizmetini, en uygun maliyet ve kapsamla alabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

“Bankasürans alanında örnek çalışmalara imza atıyoruz”

Marsh Türkiye Eş CEO’su Yeşim Aksüt ise, yapılan anlaşma hakkında şunları söyledi: “Türkiye’deki 50 yıllık bilgi birikimimiz ve 100 yılı aşkın küresel tecrübemizle Anadolubank müşterilerinin alacak sigortası, siber güvenlik ve yönetici sorumluluk branşlarında sigorta ve risk danışmanlığı alanında çözüm ortağı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Uzun zamandır bu projenin altyapısını geliştirmek için çalışıyorduk, sonuçta başarılı ve sektöre güzel bir örnek olacak nitelikte bir iş birliğine daha imza attık. Kurguladığımız başarılı yönetişim modeli ve enerjimizle birlikte Anadolubank müşterilerinin ticari serüvenlerine eşlik eden ve risklerini en doğru şekilde kapsayan alacak sigortası, siber güvenlik ve yönetici sorumluluk branşlarında sigorta ve risk danışmanlığı çözümleri sunmayı hedefliyoruz. Geliştirdiğimiz ve hayata geçirdiğimiz bu stratejilerle bankasürans alanında örnek çalışma ve projelere imza atıyoruz.”