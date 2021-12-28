Anadolubank, sermayesini 1,1 milyar TL’ye çıkardı

Anadolubank, 600 milyon TL olan ödenmiş sermayesini 500 milyon TL artışla 1 milyar 100 milyon TL’ye çıkardı. Sermaye artışının 485 milyon TL’lik kısmının Banka ortakları tarafından nakden karşılandığı açıklandı.



Konuya ilişkin açıklama yapan Anadolubank Genel Müdürü Namık Ülke, “2021 Aralık ayı içerisinde ana hissedarımız tarafından yapılan nakdi ödeme ile bankamız kayıtlı sermayesini 1 milyar 100 milyon TL’ye çıkarmıştır. Anadolubank’ın tabana yaygın ve sürdürülebilir büyüme stratejisini destekleyecek olan bu gelişme, iş kollarımıza yönelik pazar etkinliğimizin artmasını da sağlayacak. Çeyrek yüzyıla yaklaşan tecrübemizle, önümüzdeki dönemde de beklentilerin tümüne mümkün olan en hızlı biçimde cevap vererek müşterilerimiz, toplumumuz ve Türkiye ekonomisi için değer yaratmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.