Anadolubank, "TL Reeskont Kredisi" ürününü hizmete sundu

Bireysel ve ticari bankacılığa yönelik çözümleriyle müşterilerine hizmet vermeyi sürdüren Anadolubank, dış ticaret alanında sunduğu ürünlere bir yenisini ekledi. Banka, ihracatçı ve ihracat amacıyla imalat yapan, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan KOBİ'ler için TL Reeskont Kredisi ürününü hizmete sundu.

Dış ticarette müşterilerinin yanında

Anadolubank'tan yapılan açıklamaya göre 2020’de, dış ticaret alanında müşteri kazanımı ve işlem hacimlerinde büyük ivme yakalayan banka, müşteri taleplerine hızlı ve doğru şekilde yanıt vermeye devam ediyor. Sektörde yenilikçi ve rekabetçi duruşuyla öne çıkan banka, uygulamaya aldığı TL Reeskont Kredisi ile dış ticaretin finansmanına yönelik sunduğu ürün çeşitliliğini artırarak müşterilerinin bütün finansal ihtiyaçları için çözüm ortağı olma hedefini pekiştiriyor.

"İhracatçı firmalarımızı daha rekabetçi kılmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolubank Pazarlama ve Sigorta Bölüm Başkanı İnanç Altan, bankacılığın farklı faaliyet alanlarında yeni ürün ve hizmetleriyle müşterilerinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

“Ülkemizin ekonomik kalkınmasının en kıymetli öncüleri arasında olan ihracatçı firmalarımıza, tüm finansal enstrümanlarımız ile destek olmayı önemli bir görev olarak görüyoruz" diyen Altan, "Bu kapsamda; TCMB Reeskont Kredi ürünümüzü, Türk Lirası cinsinden de kullandırmaya başladık. İhracatçı firmalarımıza sunduğumuz uygun maliyetli kredi ürünleri ile finansman giderlerini düşürerek, onları yurtdışı pazarlarda daha rekabetçi kılmayı hedefliyoruz. İhracatçı firmalarımızın finansal ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz ederek, onlara en uygun finansal çözüm önerilerimizi sunmaya hız kesmeden devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.