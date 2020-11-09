Analistler yorumladı: Dolarda düşüş devam edecek mi?

09 Kasım 2020

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Piyasalar sıcak gündemle birlikte yeni haftaya oldukça hareketli başladı. Türk lirası varlıklar değer kazançları dikkat çekiyor. TL, dolar karşısında yüzde 6 değer kazanarak, 8,0021 seviyesini gördü. Böylece dolar/TL'de 13 Eylül 2018'deki yüzde 8'lik düşüşün ardından en yüksek oranlı gerileme yaşandı. Benzer görünüm sergileyen Euro/TL de bugün en düşük 9,5092 seviyesini gördü. Analistlere göre; ekonomi ve para politikalarında değişim olacağı beklentisi TL'nin değer kazanmasında başrol oynuyor.

Alnus Araştırma Müdürü Yunus Kaya:

Kurda daha da düşüş potansiyeli var

Döviz kurlarındaki sert düşüşü DÜNYA'ya değerlendiren Alnus Araştırma Müdürü Yunus Kaya, kurdaki geri çekilmenin devam edebileceğini belirterek, “Merkez Bankası'nda başkan değişikliği ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yaşanan istifa sürecinin piyasalara yansıması Türk Lirası'nın güçlenmesi şeklinde oldu. TCMB Başkanı Ağbal'ın bugünkü ilk açıklamasında piyasalara faiz artırım sinyali verildi. Hatta faiz artışının 19 Kasım'dan önce gelebileceği sonucu bile çıkarılabilir. 8.50'den 8.00'e inen dolar kurunda da faiz artışı yapılmış gibi fiyatlamalar mevcut. Kurda yaşanan düşüşün önümüzdeki günlerde de sürmesini bekliyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna Merkez Bankası Başkanı Ağbal ile uzlaşı ile çalışacak birinin gelmesi de kurlardaki düşüşü destekleyecektir. Önümüzdeki günler için artık 8,50 çok güçlü bir direnç olacaktır. Düşüşte de 7,70 ilk destek noktamız olarak karşımıza çıkıyor. Kasım ve Aralık’ta vadesi dolan borçlar yüzünden artan reel döviz talebinin 2021'in ilk aylarında azalacak olması da önümüzdeki dönem için avantaj olabilir. Borç ödemeleri nedeniyle piyasanın döviz ihtiyacı da azalacak. Bu da kurlar üzerindeki reel baskıyı düşürecektir” değerlendirmesini yaptı

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan:

Piyasa Ağbal’a güveniyor

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan ise yeni TCMB Başkanı Ağbal’ın olumlu algılandığını söyledi. Erkan, DÜNYA'ya yaptığı açıklamada; “TCMB başkan değişikliğinin iletişim ve politika anlamında daha iyi yansımaları olacağı beklentisi var. Naci Ağbal’ın eski maliye bakanlığı tecrübesi olumlu yansıyabilir. Daha ortodoks politikalara geçiş beklentisi artıyor. 19 Kasım’a kadar olan süreçte durum değerlendirmesi aşamasında olacağı anlaşılıyor. Liranın değer kaybının durdurulması bağlamında daha iyi bir para politikası iletişimi olacağına dair piyasa yeni merkez bankası başkanına güveniyor” dedi.

Rabobank: Politika faizinde artış mesajı verildi

Piyasalarda genel görüş de hafta sonu Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Naci Ağbal'ın bugün piyasalara verdiği mesajın olumlu karşılık bulduğu yönünde. Yazılı bir açıklama ile piyasalara mesaj veren TCMB Başkanı Naci Ağbal, temel amacın fiyat istikrarı olduğunu belirterek, "Tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacak. 19 Kasım'a kadar mevcut durum ve beklentiler g özden geçirilecek" diye konuştu. Rabobank tarafından hazırlanan raporda, yeni TCMB Başkanı ataması ile TL'nin değerinde bugün dolara karşı yükseliş görüldüğü ifade edildi. Analist Piotr Matys, "Piyasaların göreve yeni atanan eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın likidite yönetiminde faiz koridorunu değil doğrudan gösterge faizi artıracağı görüşüne inanmaya karar verdiği anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.



MB Başkanı Ağbal, Erdoğan'a brifing verdi

Öte yandan Reuters'ın haberine göre; TCMB Başkanlığı'na atanan Naci Ağbal, hafta sonunda İstanbul'da kamu ve özel bankaların genel müdürleri, sivil toplum kuruluşları, iş çevreleri ve düzenleyici kurumlar ile tek tek görüşerek ekonomideki gelişmeleri değerlendirirken, ardından dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a brifing verdi. Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak, Ağbal'ın çeşitli kesimlerin değerlendirmelerini aldıktan sonra ayrıca yapılan bir toplantıda bunları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiğini belirtirken, bu toplantıda AKP'nin ekonomi işlerinden sorumlu genel başkanı Nurettin Canikli ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Servet Bayındır'ın da "teknik destek" için yer aldığını ifade ettiler.

Gözler 'Albayrak' sürecinde

Tüm bunlarla birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın dünkü istifa paylaşımı sonrası, resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifayı kabul edip etmeyeceği merak konusu. Kulislerde dolaşan iddialar da piyasaların takibinde. Cumhurbaşkanlığı yardımcılıklarında ve kabine değişiklik olma ihtimali iddialar arasında.

Borsa, 9 ayın zirvesinde

Geçen haftayı yüzde 7 primi kapatan BIST-100, yeni haftada da yükselişini sürdürüyor. Endeks, 1.226 puanla 9 ayın zirvesine çıktı. TCMB Başkanı Ağbal'ın mesajının da etkisiyle bankacılık endeksinde artılar yüzde 5'i geçti.

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