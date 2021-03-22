ANALİZ: Borsada düşüş ne kadar sürecek? Piyasalar için hangi seviyeler izlenmeli?

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Merkez Bankası'nda sürpriz başkan değişimi sonrasında piyasalarda aşırı oynak bir gün yaşanıyor. Türk Lirası, gece saatlerinde dolar karşısında 8,47'lerı gördükten sonra piyasalarda işlemlerin artmasıyla 8 liranın altında dengelendi. Borsa İstanbul'da da sabah saatlerinde iki kez endeks bazında devre kesici uygulanırken gün yaklaşık 1 saatlik gecikmeyle başladı. Yüzde 6,65 düşüşle güne 'merhaba' diyen BİST 100'de kayıplar, hızla yüzde 9,5'lerin üzerine çıktı. Öğle vakitlerinde kayıplar bir miktar azalsa da kapanışa doğru fiyatlar yine taban seviyelerine yaklaştı.



Bugün yaşanan sert piyasa hareketlerinin ne kadar süreceği, derinliğinin ne olacağı yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Piyasa uzmanlarına piyasalardaki satış baskısının ne kadar sürebileceğini sorduk.

"Dolar/TL'deki düşüş hareketi Londra'daki TL talebine göre şekillenecek"

Marbaş Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf TOPÇU, DÜNYA ile paylaştığı değerlendirmesinde dolar/TL'deki düşüşlerin Londra'daki bankaların ne kadar TL talep edeceğiyle doğrudan ilgili olduğuna işaret etti. Topçu'nun TL değerlendirmesi şöyle:

"Geçtiğimiz hafta yüzde 19’a getirilen politika faiziyle birlikte hem TL’nin maliyeti daha da arttı, hem de TL’ye erişim iyice kısıtlandı. Böyle bir ortamda Dolar/TL’de yaşanan bu sert hareketin devamlılığı, Londra’da muhabir bankalardan ne kadar TL talep edildiğine göre şekillenecek. Dolar ne kadar agresif yükseltilirse, off-shore’da gecelik swap maliyetleri de o kadar agresif yükseltilir gibi bir durum oluşuyor. 2019’un Mart ayında 3 gün boyunca yaşananlardan sonra Dolar/TL, yükseldiği o zamanki zirvesinden kısa vadeli de olsa yüzde 10 gibi bir sert bir düzeltme yaşamıştı."

"Güçlü hisseler Borsa'yı ayakta tutuyor"



"BIST-100’de tarihi bir gün yaşanıyor. yüzde 5 ve yüzde 7 devre kesicilerinden sonra yüzde 10’a yaklaştık ama ulaşmadık. Burada Tofaş, Vestel, Enka, Sasa ve Arçelik gibi belli başlı hisselerin yüzde 5 ila yüzde 8 arasında değer kaybederek böyle bir gündeki performansı borsayı ayakta tutuyor. Teknik görünümde ise 2020 Mart’ından beri gelen yükseliş trendinin çizgisi 1.290 seviyesinden geçiyor. Geçen her hafta ise bu seviyeye 10 puan ekliyor. 22 Mart 2021’de yaşanan neredeyse yüzde 10 düşen Borsa İstanbul’u gördükten sonra panik satışlarında yavaşlama olacaktır. Bu haftaya yayılması beklenen volatilitenin 2. bir yüzde 10 daha düşüş şeklinde olmayacağı kuvvetle muhtemel. Aylar süren rallide alım yapamayan yatırımcılar için bu hafta, birçok fırsat penceresinin açıldığı bir hafta olacak gibi duruyor."

"BİST 100'de 1280-1300 seviyeleri önemli"



Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, bugün yaşanan sert satışların piyasa riskinden kaynaklandığını hatırlatırken "Bugün en iyi şirketler bile tabana yakın değer kaybediyor. Bundan kaçamazsınız" ifadelerini kullandı. BİST 100'deki düşüşün 1.280-1.300 puan aralığındaki destek seviyelerine kadar devam edebileceğini ifade eden Kaya, bu seviyelerden bir tepki öngörüyor.

"Dolar/TL'nin 8'in altında kalması umut verici"

Dolar/TL'deki yükselişe de değinen Kaya, haftanın ilk saatlerinde 8,47'lere kadar yükseldikten sonra gün içinde 8 liranın altında dengelenmesi gelecek açısından umut verici olduğunu söyledi. Kaya döviz kurlarındaki hareketlilik için şunları söyledi:



"1999,2001 ve 2018'den bu yana dördüncü kez günlük bazda çift haneli yükselişleri yaşıyoruz. Yaşanan bu agresif hareket 7,20'lere kadar çekilen kurda oluşan köpükten de destek buldu. Pozitif ve negatif gelişmelerde aşırı agresif kur hareketleri gözlemliyorduk. Döviz kurları hisse senetlerinden farklı olarak yüzde 10 sınırı da yok. Daha da yukarılara gidebilirdi ancak hızla sakinleşti. 8,40'lara yükseldikten sonra 8 liranın altında dengelenmesi gelecek adına iyimserliğimizi destekliyor.

"Piyasalara verilecek mesajlar izlenecek"



Ahlatcı Menkul Değerler Araştırma Müdürü Barış Ürkün ise DÜNYA için paylaştığı bilgi notunda verilecek olan yeni mesajların yönü ve oynaklık açısından belirleyici olacağını aktardı. Borsa İstanbul'da BİST 100 Endeksi için 1.360 ve 1.285 seviyeleri destek konumunda takip edileceğini belirten Ürkün, "Bu bölgeden gelebilecek tepki alımlarında 1.450 direnci tekrar geçilmediği sürece bu seviye altında satış baskısı devam edebilir" şeklinde konuştu.

Dolar/TL'de ise önümüzdeki günlerde 8.15-8.30 aralığını direnç bölgesi olarak takip edeceeklerine değinen Ürkün, "TL'de güç kazanımı eğilimi tekrar gözlenecek olursa oluşabilecek geri çekilmelerde 7.74-7.54 seviyeleri bu hafta takibimizde olacak." dedi.

Ürkün'ün piyasa değerlendimeleri şöyle:



Haftaya yurt içi piyasalarda oynaklığı artıran TCMB başkan değişikliği kararıyla başladık. Beklenmeyen bir gelişme olması ve Kasım ayından bu yana kurulan güçlü iletişim nedeniyle TCMB'nin artan kredibilitesine yönelik belirsizlik oluşturması fiyatlamalardaki olası artışın nedeni olarak belirtilebilir. Yeni başkanın göreve gelmesinin akabinde belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarının etkin bir şekilde kullanılmaya devam edileceğini söylemesi en azından belirsizlik tarafının bir kısmını ortadan kaldırdı. Ayrıca maliye bakanı Lütfi Elvan’ın da enflasyonla mücadelede kararlılık ve sermaye kontrolü gibi bir yapının mümkün olmadığını ifade eden açıklamaları da önemliydi. Konu hakkında piyasalara verilecek yeni mesajlar bu hafta kurun ve endeksin yönü ve oynaklığı açısından yakından takip edilecektir. Durumun bir süre daha piyasalarda belirsizlik yaratacağı mümkün görünüyor.