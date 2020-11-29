ANALİZ: Piyasalarda önümüzdeki döneme dair riskler neler?

Piyasalarda oldukça hareketli geçen kasım ayı sonrasında yatırımcılar, yılın son ayına ve ardından 2021 yılına hazırlanıyor. Koronavirüs salgını başta olmak üzere yeni ekonomi yönetiminin izleyeceği politikalar, jeopolitik gelişmeler merakla izleniyor. Bu bekleyiş esnasında cevaplanmayı bekleyen birçok soru mevcut. İş Yatırım, hazırladığı stratejik rapor ile önümüzdeki aylara yönelik beklentilerini ve bu yılın son çeyreğinde yaşanan son gelişmeleri analiz etti.

Önümüzdeki döneme dair riskler neler?

Eylül ayında Merkez Bankası’nın politika faizini 200 baz puan yükseltmesi ve bankaların yurtdışı swap limitlerini artırması kur ve faizde yeni dengenin oluşacağına dair beklentileri güçlendirdiğini hatırlatan İş Yatırım'ın son raporu, önümüzdeki döneme ilişkin jeopolitik riskler, ABD ve AB ile ilişkilerde yaşanabilecek sorunlar, dengenin korunmasına yönelik en önemli riskler olarak açıklıyor. Raporda, Merkez Bankası Başkanı ve Hazine ve Maliye Bakanının değişmesi ve yeni ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımlara ve enflasyon ile mücadeleye devam edileceğine dair güçlü mesajların dolar kurunun 7,5-8,0 TL arasında dengeye oturmasında önemli bir faktör olduğu hatırlatıldı.

'BİST mevcut değerlemeler ile cazip fırsatlar sunuyor'

Raporun Borsa İstanbul ile ilgili değerlendirmeler yapıldığı bölümünde, BIST hisseleri hem geçmiş ortalamalarına göre hem de gelişmekte olan ülkelerdeki benzerlerine göre tarihsel yüksek iskontolarda işlem görmeye devam ettiğine işaret edildi. BİST 100'deki yükselişin akıbetine ilişkin ise "Yabancı yatırımcı ilgisinin son dönmede artmasıyla, BIST’de yılın ilk yarısında BIST 30 dışı hisselerin önderliğinde gerçekleşen yükselişin yılın geri kalanında bankalar ve holdingler öncülüğünde devam etmesini bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Önümüzdeki aylara ilişkin İş Yatırım'ın değerlenirmesinde aşı ile ilgili olumlu gelişmeler ve ABD seçim Sonuçları gelişmekte olan ülkelerin hisse senetlerini desteklemeye devam edebiceği aktarılırken kısa vadede özellikle kış aylarında olası kapanma ve hareketliliğin sınırlandırılmasına yönelik önlemlerin ise yüksek oynaklık yaratabileceği vurgulandı. Raporda, muhtemelen oynaklığın orta ve uzun vadeli perspektife sahip yatırımcılar için alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

İş Yatırım'ın raporunda hisse bazlı yapılan değerlendirmeler ise şöyle:

"Yabancı yatırımcı ilgisinin son dönmede artmasıyla, BIST’de yılın ilk yarısında BIST 30 dışı hisselerin önderliğinde gerçekleşen yükselişin yılın geri kalanında bankalar ve holdingler öncülüğünde devam etmesini bekliyoruz. Dolayısıyla, model portföyümüzde geçtiğimiz günlerde, nispeten defansif bir isim olan Koza Altın’ı çıkartarak mevcut bankaların, Akbank ve Garanti Bankası ağırlığını %22’den %28’e yükselttik.

Tarihsel ortalama iskontosunun halen üzerinde işlem gören Koç Holding’i portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz. Nitekim, Pandemi süresince baskılanan Yapı Kredi Bankası ve Tüpraş’ın performanslarının, TL’nin denge bulması ve aşı haberleriyle toparlanmasının ve ıskonto oranının halen tarihsel ortalamasının üzerinde olmasının Koç Holding hisselerini desteklemeye devam edeceğini düşünüyoruz.

2021 yılında normalleşen talep koşulları ile yükselmesi beklenen çelik fiyatlarının olumlu etkisin dikkate alarak, yüksek temettü potansiyeli sunan Erdemir’i portföyde tutmaya devam ediyoruz.

Hissedarlık yapısı ve şirketin kontrolündeki belirsizliklerin ortadan kalkmasının Turkcell ‘in orta vadeli performansına olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Şirketin 2020 yılında daralan dolaşım gelirlerinin 2021 yılı ikinci yarıdan itibaren toparlanmaya başlamasını beklerken, pandemi süresinde değişen çalışma alışkanlıklarının kısmen kalıcı olacağını ve data talebini olumlu etkilemeye devam edeceğini düşünüyoruz. Yüksek temettü dağıtma potansiyeli olan Turkcell’i de portföyde tutuyoruz."