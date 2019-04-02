Anlaşmasız Brexit ihtimali daha güçlü

02 Nisan 2019

Avrupa Birliği Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi üyelerini Brexit gelişmelerine dair bilgilendirdi.

İngiltere'nin anlaşmasız çıkışının önüne geçmeye çalışacaklarını belirten Barnier, "Doğrusunu söylemek gerekirse şu anki duruma bakarsak, anlaşma olmadan ayrılık ihtimali daha yüksek" diye konuştu.

Barnier, Londra yönetimine en kısa sürede "daha gerçekçi bir yaklaşım" benimseme çağrısında bulunarak "Hala biraz sabrımız var" ifadesini kullandı. Barnier, ayrılık anlaşmasının uygulanmaması halinde bir geçiş sürecinden de söz edilemeyeceğini vurguladı.

Dün İngiliz parlamentosu aralarında iptal ve yeni referandum seçeneklerinin de bulunduğu 4 farklı teklifi reddetti. Başbakan May'in planını 3 kez reddeden parlamento, geçtiğimiz haftalarda 8 başka teklifi de reddetmişti.

İngiltere'de Avam Kamarasının Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetmesinin ardından, AB ile varılan uzlaşmaya göre çıkış tarihi 29 Mart'tan 12 Nisan'a ertelenmişti.

İngiltere parlamentosunun Başbakan May'in AB liderleri ile yaptığı Brexit anlaşmasını kabul etmesi halinde 10 Nisan'da ayrılık tarihinin bir kez daha ertelenmesi bekleniyor. Aksi takdirde İngiltere 12 Nisan'da AB'den anlaşmasız ayrılmış olacak.

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Kaynak: AA