12 Kasım 2025 güncel altın fiyatları: Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

ANZ, altın fiyatı tahminini yükseltti!
Avustralyalı banka ANZ Group Holdings Ltd. altın fiyatı beklentisini yükseltti. Banka yükselişi destekleyen temel faktörler olarak ekonomik belirsizlikler ve sınırlı yatırım alternatiflerini sıraladı.
ANZ Group Holdings, 2026 yılı ortasına ilişkin altın fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.
Banka ekim ayında yayınladığı raporda 4 bin 600 dolar öngördüğü tepe noktasını yukarı yönlü revize etti.
ANZ bugün yayınladığı rapor ile ons altının 2026 ortasına kadar 4 bin 800 dolar seviyesinde tepe yapacağını tahmin etti.
Banka, bu yükselişi destekleyen temel faktörler arasında uygun politika önlemleri, ekonomik belirsizlikler ve sınırlı yatırım alternatiflerini gösterdi.